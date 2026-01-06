[benezuera kiki] Maduro se declara inocente

📍Nueva York | 6 de enero

Con el rostro serio, escoltado por un dispositivo de seguridad poco habitual incluso para estándares estadounidenses, Nicolás Maduro apareció por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York. Era la escena que durante años pareció impensable: el mandatario venezolano, acusado por narcotráfico internacional, de pie frente a un juez en el corazón del sistema judicial estadounidense.

Desde el inicio, Maduro buscó convertir la audiencia en una tribuna política. Cuando el juez le pidió confirmar su identidad, respondió en español, elevando el tono: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela. Fui secuestrado de mi casa en Caracas”. El tribunal intentó reconducir la audiencia, pero el acusado insistió, obligando al juez a interrumpirlo y recordarle las reglas del proceso.

Al momento de la imputación formal, Maduro fue aún más enfático. Negó todos los cargos y se declaró inocente: “No he cometido ningún delito. Soy una persona decente”. Mientras los fiscales leían las acusaciones, el expresidente tomaba notas con atención, un gesto inusual que el tribunal le permitió conservar al retirarse de la sala.

Fuera del edificio judicial, en el bajo Manhattan, la tensión se trasladó a la calle. Grupos de venezolanos celebraban la comparecencia como un acto de justicia histórica, mientras otros manifestantes denunciaban la operación militar ordenada por la administración de Donald Trump como una violación del derecho internacional. Dos narrativas opuestas, separadas por vallas metálicas, reflejaban la profundidad de la fractura política que rodea el caso.

La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo, en un proceso que promete convertirse en uno de los juicios internacionales más relevantes de la década.

⚖️ Marco legal

1. Delitos imputados

Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos:

Conspiración para el narcotráfico internacional

Colaboración con organizaciones criminales

Introducción de drogas a territorio estadounidense

Estos delitos se procesan bajo leyes federales de EE.UU. que permiten la jurisdicción extraterritorial cuando el narcotráfico tiene como destino el mercado estadounidense.

2. Inmunidad presidencial

Uno de los puntos clave del caso es la no aplicación de inmunidad. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo, lo que debilita cualquier argumento de protección diplomática o inmunidad soberana.

3. Detención y traslado

La captura se produjo mediante una operación militar ordenada por el Ejecutivo estadounidense, un hecho excepcional que ha generado debate jurídico internacional sobre:

Legalidad del uso de la fuerza

Respeto al debido proceso

Precedente para otros líderes acusados

4. Derechos procesales

Pese al contexto político, el tribunal ha garantizado:

Derecho a defensa

Acceso a documentos del caso

Audiencias públicas conforme a la ley federal

©2026 NoticiasNippon