[fudōi waisetsu]   Dos ancianos, dos ataques

El horror se repite: sospechoso ya estaba detenido por agresión a octogenario

📍Oita | 8 de enero

Un nuevo caso ha sacudido a la prefectura de Oita y encendido las alarmas sobre la seguridad de los adultos mayores. Un hombre chino de 41 años, residente en Bungoono, fue re-arrestado por presuntamente cometer actos sexuales sin consentimiento contra dos hombres de edad avanzada, en hechos separados y en distintos lugares.

Según la policía, el sospechoso habría atacado a un hombre de unos 70 años dentro del terreno de una vivienda, aprovechándose de un estado en el que la víctima no podía oponerse claramente. El caso salió a la luz tras la denuncia directa del afectado, lo que permitió a los investigadores cerrar el cerco y proceder con la detención.

Pero lo más alarmante es que no se trata de un hecho aislado. El mismo individuo ya había sido arrestado en diciembre por un caso aún más grave: una agresión sexual contra un hombre de más de 80 años ocurrida en un baño público en septiembre. Dos víctimas, dos escenarios distintos, un mismo patrón que ahora es objeto de una investigación exhaustiva.

Durante los interrogatorios, el sospechoso habría admitido los hechos, mientras la policía intenta esclarecer si existía algún tipo de relación previa entre él y las víctimas, y si podría haber más casos ocultos.

La comunidad local observa con miedo e indignación, y el caso reaviva el debate sobre la protección de los adultos mayores y la dureza de las penas frente a delitos sexuales cometidos contra personas vulnerables.

Marco legal — qué significan estos delitos

1) “Acto indecente sin consentimiento (不同意わいせつ) — Código Penal, art. 176

Este delito castiga actos lascivos realizados cuando la víctima se encuentra —o es llevada a— un estado en el que le resulta difícil formar, expresar o sostener su falta de consentimiento (por ejemplo, miedo intenso, sorpresa, intoxicación, sueño, coerción por relación de poder, etc.). Está regulado en el artículo 176 del Código Penal

Pena (referencia general): el artículo contempla una pena de privación de libertad dentro de un rango (en la reforma se expresa como “拘禁刑”).

2) “Relaciones sexuales sin consentimiento” (不同意性交等) — Código Penal, art. 177

Se aplica cuando, bajo condiciones similares de imposibilidad o grave dificultad para negar/consentir, se realizan actos sexuales de mayor gravedad (incluye formas de “性交等” definidas por la ley). Está regulado en el artículo 177 del Código Penal.

Pena (referencia general): el tipo base contempla un mínimo elevado (la norma menciona “5 años o más” como referencia).

3) Por qué se habla tanto de “estado que dificulta decir no”

Desde la reforma de 2023, el foco legal se expresa con claridad: no solo importa la violencia física, sino también situaciones donde la persona no puede “decir no” de forma efectiva (formarlo, expresarlo o sostenerlo). La reforma entró en vigor el 13 de julio de 2023.

4) Qué suele investigar la policía en estos casos

Condición de la víctima (capacidad real de resistirse o expresar negativa).

Lugar y oportunidad (espacio privado, baño público, ausencia de testigos).

Relación previa (si existía contacto, confianza, dependencia o no).

Evidencias: testimonios, cámaras, registros de movilidad, peritajes, etc.

Nota: esta es información basada en lo reportado por la policía y medios; la culpabilidad se determina en tribunales.

