[gaikokujin] Precaución: aviso consular chino

La alerta consular de China abre un nuevo capítulo de tensiones en la relación con Japón

📍Tōkyō | 7 de enero

La Embajada de China en Japón emitió una nueva advertencia de seguridad para sus ciudadanos residentes o en tránsito en el país. En el comunicado, la representación diplomática aconseja evitar temporalmente viajes no urgentes a Japón y pide a los ciudadanos chinos ya residentes en territorio japonés reforzar las medidas personales de seguridad.

La alerta se produce tras una serie de incidentes registrados en distintas prefecturas, entre ellas Fukuoka, Shizuoka y Aichi, descritos como posibles casos de “ataques indiscriminados” o “retaliación contra la sociedad”.

El hecho más grave citado ocurrió el 31 de diciembre en el área de Shinjuku (Tokio), cuando un vehículo perdió el control y embistió a peatones. Dos ciudadanas chinas resultaron gravemente heridos y fueron trasladadas de urgencia a un hospital. La embajada informó que intervino inmediatamente para asistir a las víctimas y sus familias, y que mantiene comunicación con las autoridades japonesas.

Además, la embajada señaló que ha recibido reportes de ciudadanos chinos que denuncian agresiones verbales y físicas sin provocación previa. Estos casos están generando preocupación entre la comunidad china en Japón y han provocado un fuerte impacto mediático en China, donde el incidente de Shinjuku se ha convertido en tendencia en plataformas como Baidu.

El mensaje consular recuerda a los ciudadanos chinos que extremen precauciones, eviten zonas y horarios de riesgo, mantengan contacto con familiares y consulados y llamen de inmediato a la policía japonesa o a su embajada/consulado en caso de emergencia.

Mientras tanto, las autoridades japonesas no han declarado una alerta general, pero continúan investigando los incidentes. Analistas advierten que este tipo de recomendaciones diplomáticas puede afectar los viajes, el turismo y la percepción mutua entre ambos países, en un contexto bilateral que ya venía siendo sensible.

⚖️ Marco legal y diplomático

🏛️ ¿Qué es una “alerta consular”?

Es una recomendación oficial no vinculante que una embajada emite para proteger a sus ciudadanos en el extranjero.

No implica cierre de fronteras ni prohibición de viajar, pero sí recomienda evitar riesgos.

👮 ¿Qué hacer en Japón si una persona sufre una agresión?

En Japón, los delitos de agresión física, amenazas o daños son investigados bajo el Código Penal Japonés (刑法 Keihō).

Cualquier víctima —incluidos extranjeros— puede:

✔️ Llamar al 110 (Policía)

✔️ Acudir a una comisaría (警察署 Keisatsu-sho)

✔️ Solicitar intérprete

Las policías locales están obligadas a atender denuncias de cualquier residente o visitante.

🛂 Derecho consular

Según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los ciudadanos extranjeros tienen derecho a:

✔️ Contactar a su embajada o consulado

✔️ Pedir asistencia consular

✔️ Recibir orientación y apoyo básico

La embajada no sustituye a la justicia del país anfitrión, pero acompaña y vela por derechos básicos.

✈️ Impacto bilateral

Estas alertas pueden afectar a:

• turismo

• movilidad estudiantil

• relaciones económicas

• percepción pública mutua

Por eso son diplomáticamente sensibles.

