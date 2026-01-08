[gyōsei shoshi]  De gestor legal a sospechoso

Usó empresas “con buen historial” para acelerar visas de trabajo especializado

📍Osaka | 8 de enero

La confianza en los procedimientos migratorios volvió a quedar bajo escrutinio en Japón tras conocerse la detención de un administrative scrivener (行政書士) acusado de falsear información clave en trámites de residencia para ciudadanos vietnamitas.

La Policía de la Prefectura de Osaka arrestó el 7 de enero a un hombre de unos 50 años, residente en la prefectura de Miyagi, sospechoso de falsificación de documentos privados con sello y uso de documentos falsos.

Según la investigación, el acusado habría presentado solicitudes de residencia utilizando el nombre de una empresa con amplio historial de aceptación de extranjeros, con el objetivo de agilizar la aprobación del estatus migratorio ante la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón.

Los solicitantes, varios hombres vietnamitas que planeaban ingresar al país en 2024, figuraban en los documentos como ingenieros de una empresa de prensado de metales en Osaka. Sin embargo, una vez en Japón, trabajaban en una compañía distinta, dedicada al desarrollo de autopartes.

Las autoridades creen que el administrative scrivener actuaba por encargo de un bróker de mano de obra extranjera, quien habría coordinado múltiples solicitudes similares. La policía no descarta que exista una red más amplia dedicada a manipular el sistema migratorio aprovechando vacíos de verificación y la reputación previa de ciertas empresas receptoras.

Este caso pone en evidencia un problema sensible: el uso indebido del estatus migratorio para profesionales altamente calificados, diseñado originalmente para atraer talento técnico y especializado, pero que puede ser vulnerado mediante intermediarios sin escrúpulos.

⚖️ Marco legal

1️⃣ Delitos imputados

Falsificación de documentos privados con sello (有印私文書偽造)

Uso de documentos falsificados (同行使)

Estos delitos están tipificados en el Código Penal japonés y pueden implicar penas de prisión si se demuestra intención de engañar a una autoridad administrativa.

2️⃣ Responsabilidad del 行政書士

Los administrative scriveners (行政書士) están autorizados por ley a:

Elaborar documentos para permisos y autorizaciones administrativas

Representar a extranjeros ante oficinas migratorias

Tramitar renovaciones de estatus, cambios de categoría y solicitudes de residencia permanente

⚠️ El abuso de esta función profesional constituye una violación grave, ya que el sistema se basa en la veracidad certificada de los documentos que presentan.

3️⃣ Estatus migratorio “Ingeniería / Humanidades / Servicios Internacionales”

Conocido popularmente como 技人国 (Gijinkoku):

Destinado a ingenieros, traductores, docentes de idiomas y profesionales especializados

Requiere formación universitaria relacionada con el puesto

No exige un nivel mínimo de japonés

Duración: hasta 5 años , renovable

❌ Prohíbe trabajos de mano de obra simple o no calificada

Presentar una empresa falsa o distinta a la real vulnera directamente los requisitos de esta categoría.

© 2026 NoticiasNippon