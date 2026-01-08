Japón detecta auge de estafas con extranjeros que entran con visa de turista

📍Tōkyō | 8 de enero

La policía japonesa encendió las alertas tras confirmar un fuerte aumento de extranjeros detenidos por estafas que ingresaron al país con visas de corta estancia. Entre enero y octubre del año pasado, 59 personas fueron arrestadas por su presunta participación en fraudes telefónicos, inversiones falsas y estafas románticas, casi tres veces más que en el mismo período del año anterior.

Las investigaciones de la Agencia Nacional de Policía de Japón apuntan a la participación de redes criminales chinas conocidas como Tokuryū (匿名・流動型犯罪グループ, Tokumei ryūdō-gata hanzai gurūpu), organizaciones flexibles y difíciles de rastrear. Estas bandas estarían usando una táctica de “hit-and-away”: envían a personas desde el extranjero para recoger dinero en Japón y las hacen salir del país rápidamente antes de ser detectadas.

La mayoría de los detenidos actuaba como ukeko (受け子) , es decir, personas encargadas de recoger el dinero en efectivo directamente de las víctimas. Muchos fueron reclutados por redes sociales con ofertas engañosas como “trabajo sencillo transportando objetos en Japón”. Los países de origen más frecuentes fueron Malasia, China/Taiwán, Corea del Sur, Vietnam y Singapur, destacando especialmente regiones con exención de visa de corta estancia.

Según los investigadores, tras los recientes operativos policiales en Myanmar y otros países del Sudeste Asiático, estas organizaciones están descentralizando sus operaciones y usando a Japón como punto rápido de extracción de efectivo. Además, se ha detectado el uso creciente de métodos en cadena (“relevo”), donde el dinero pasa por varias manos para dificultar el rastreo.

Informes de la Organización de las Naciones Unidas y de la INTERPOL advierten que estos centros de estafa mueven cientos de miles de millones de dólares al año, usando banca clandestina, automatización de llamadas, traducción automática y IA generativa para perfeccionar el engaño. Incluso se han documentado casos de trata de personas, con operadores forzados a trabajar bajo amenazas y violencia.

⚖️ Marco legal

En Japón, estos hechos pueden constituir varios delitos graves:

Delito de estafa (詐欺罪)

Art. 246 del Código Penal japonés. Pena: hasta 10 años de prisión .

Ley de Control de Inmigración (出入国管理及び難民認定法 )

Uso indebido del estatus de “短期滞在 (corta estancia)” para actividades lucrativas → deportación, prohibición de reingreso y sanciones penales .

Ley contra el Crimen Organizado (組織犯罪処罰法)

Aplicable cuando existe estructura criminal , reparto de roles y ganancias.

Trata de personas (人身取引対策)

Cuando hay coerción, violencia o retención de documentos, el caso puede tratarse también como trata de personas, con cooperación internacional.

La policía japonesa ha anunciado que reforzará la cooperación con países del Sudeste Asiático y designará investigadores especializados en redes Tokuryū para frenar este flujo.

Anexo

⚖️

Ley japonesa de control migratorio (出入国管理及び難民認定法)

Esta legislación regula quién puede entrar, permanecer y trabajar en Japón, y qué ocurre cuando un extranjero viola esas condiciones.

1️⃣ Estatus de Tanki taizai – 短期滞在（Short-Term Stay / Corta estancia）

📌 ¿Qué permite?

Permanencia temporal (15, 30 o 90 días).

Turismo, visitas familiares, negocios sin remuneración .

Reuniones, conferencias, inspecciones comerciales.

❌ ¿Qué prohíbe claramente?

Cualquier actividad con remuneración .

Trabajo directo o indirecto.

Participar en actividades criminales, incluso como “ayuda” o “encargo”.

👉 Recoger dinero, transportar efectivo o actuar como intermediario ya se considera actividad prohibida, aunque la persona diga:

“Solo estaba llevando un paquete”

“No sabía que era ilegal”

2️⃣ Actividad fuera del estatus Shikakugaikatsudō – 資格外活動 (Actividades fuera de lo permitido)

📌 Concepto clave

Realizar cualquier acción no permitida por el estatus migratorio, aunque sea:

Por pocos días

Una sola vez

Sin contrato

Sin recibir pago inmediato

🔴 Ejemplos comunes en estafas:

Actuar como 受け子 (ukeko) : recoger dinero de víctimas.

Transportar efectivo entre personas.

Prestar una cuenta, dirección o número telefónico.

Seguir instrucciones recibidas por SNS o mensajería.

📌 No importa si la persona no sabía que era una estafa:

la ley se aplica igual.

3️⃣ Causales de Taikyo kyōsei jiyū (退去強制事由, deportación)

Un extranjero puede ser deportado si:

❌ Trabaja o realiza actividades no autorizadas.

❌ Comete un delito penal (como estafa).

❌ Miente sobre el motivo real de entrada al país.

❌ Actúa bajo instrucciones de una organización criminal.

👉 En casos de fraude:

Deportación obligatoria

Detención en centro migratorio

Expulsión tras cumplir condena penal (si la hay)

4️⃣ Prohibición de Jōriku kyohi kikan (上陸拒否期間, reingreso)

Tras la deportación, Japón impone un veto de entrada:

🚫 5 años : deportación “simple”.

🚫 10 años o más : delitos graves, crimen organizado.

🚫 Permanente: en casos extremos.

📌 Esto afecta futuras visas, incluso:

Turismo

Trabajo

Estudios

Reunificación familiar

5️⃣ Relación con el Código Penal (詐欺罪)

Cuando hay estafa:

Se aplica el Código Penal japonés (art. 246) .

Pena posible: hasta 10 años de prisión.

📌 La ley migratoria no reemplaza la penal:

👉 Se aplican ambas.

6️⃣ ¿Qué pasa si fue engañado o forzado?

En algunos casos excepcionales:

Si hubo coacción, violencia o retención de pasaporte

Si la persona fue víctima de trata

👉 Puede evaluarse como 人身取引（trata de personas）, lo que:

Cambia el enfoque penal.

Permite cooperación internacional.

No garantiza evitar deportación, pero sí una evaluación distinta.

7️⃣ Mensaje clave de las autoridades japonesas

“Aunque la entrada sea legal, el uso del estatus para delitos convierte la estancia en ilegal”.

Por eso, Japón está:

Endureciendo controles a viajeros de corta estancia .

Cooperando con países del Sudeste Asiático.

Vigilando reclutamiento por redes sociales.

🧭 En síntesis

✔ Visa de turista NO es para trabajar

❌ “Solo llevar dinero” sí es delito

❌ “No sabía” no exime responsabilidad

⚠️ Puede terminar en prisión + deportación + veto de entrada

