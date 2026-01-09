Una peruana en Japón explica “ganbaru” y emociona al estudio

📍Tokyo / 9 de enero

El sintonizado programa televisivo Ueda to Onna ga Hoeru Yoru ~ Intānashonaru Dai-ni Dan (上田と女が吠える夜～インターナショナル第2弾～ ) volvió a reunir voces del mundo para mirar a Japón desde afuera… y desde dentro.

En el especial “Sekai no josei to dai gekiron! Sekai kara mita Nihon tte don’na kuni? (世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国)”, cuya traducción sería “¡Un debate acalorado con mujeres de todo el mundo! ¿Qué clase de país es Japón desde la perspectiva mundial?”, treinta mujeres de distintos países ocuparon el estudio para hablar de idioma, cultura y experiencias personales.

Entre ellas, una voz resonó con una calidez particular: la de Murakami Sayuri (村上サユり) japonesa-peruana con 20 años de vida en Japón. Cuando la conversación giró hacia el idioma japonés, no habló de gramática ni de kanji difíciles. Habló de emociones. Confesó que hay una palabra que ama profundamente: Ganbaru 「頑張る」.

“No existe en español”, explicó. A la sorpresa del conductor Ueda Shinja (上田晋也) respondió con sencillez: en español existe “esforzarse”, pero no esa carga emocional específica.

Para Sayuri, ganbaru no es solo resistir. Es una palabra que contiene esperanza, una promesa silenciosa de que el dolor presente tiene un sentido porque al final hay luz. Pero su reflexión fue más allá: dijo que Ganbaru (頑張る) también implica cargar con la energía de otros, no avanzar solo, sino acompañado por expectativas, apoyos y vínculos invisibles.

El estudio reaccionó con sonrisas, suspiros y un espontáneo “¡qué bonito!”. En ese instante, una palabra cotidiana se transformó en espejo cultural. No era una lección de japonés, sino una revelación íntima: para quienes vienen de fuera, Japón no siempre se entiende por sus reglas, sino por las palabras que sostienen a las personas cuando nadie las ve.

El programa se encuentra disponible en la plataforma TVer hasta el 14 de enero

Anexo

¿Qué es 上田と女が吠える夜～インターナショナル第2弾～?

Es un programa japonés de televisión de tipo charla y comedia, emitido el 7 de enero por NTV (Nippon TV).

Es un especial de 2 horas donde mujeres extranjeras que viven en Japón hablan, en japonés, sobre cómo ven la vida en Japón.

¿Cómo funciona?

El presentador Ueda Shinja (上田晋也) conversa con ellas y con invitados japoneses.

Las participantes cuentan:

cosas que les gustan de Japón

cosas que les sorprenden

cosas que les cuesta entender

Se comparan Japón y otros países, siempre con humor.

¿De qué hablan?

Vida diaria en Japón

Trabajo

Relaciones

Costumbres japonesas

Diferencias culturales

Son historias reales, contadas de forma divertida y fácil.

¿Por qué “第2弾” (segunda parte)?

Porque el primer especial emitido el año pasado gustó mucho.

Por eso hicieron una segunda edición con nuevas invitadas y nuevos temas.

