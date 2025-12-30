Noticias Nippon

[gōtō jiken] formalizan acusación a extranjero

Procesan a peruano acusado de robo con lesiones graves en parque de Shizuoka

📍Tōkyō / 30 de diciembre

La Fiscalía del distrito de Shizuoka, sede Hamamatsu, presentó cargos formales contra un hombre de nacionalidad peruana y 43 años, sin domicilio fijo y desempleado, acusado del delito de robo resultante en lesiones (強盗致傷).

Según la acusación, el hecho ocurrió el 1 de noviembre en un parque de la ciudad de Kosai.  La víctima, una mujer de unos 50 años, se encontraba sentada en una banca cuando el sospechoso se acercó por la espalda, le cubrió la boca y le exigió dinero mientras le arrebataba su bolso de mano. Durante el forcejeo, el hombre presuntamente la estranguló y la agredió físicamente, causándole fracturas en las costillas y otras lesiones graves.

En el momento de su detención, el acusado admitió haber robado el bolso, pero negó haber causado heridas. Sin embargo, tras la investigación policial, la fiscalía decidió presentar cargos el 24 de diciembre por el delito de robo con lesiones, considerado uno de los delitos violentos más graves en Japón.

La víctima fue trasladada a un hospital y permanece fuera de peligro.

 

 ¿Por qué en Japón no se revela el nombre del acusado en muchas noticias?

En Japón, no siempre se hace público el nombre de los sospechosos, por varios motivos:

• Respeto al principio de presunción de inocencia

• Normas internas de medios que evitan “juicios mediáticos”

• Protección de privacidad

• En algunos casos, la policía solo difunde datos parciales

Generalmente, el nombre sí se publica cuando:

✔️ hay cargos formales

✔️ el delito es grave

✔️ y la policía lo ha hecho público

Pero muchos medios optan por no mencionarlo hasta que el proceso avance, especialmente cuando el caso involucra a extranjeros o situaciones sensibles.

 

 

⚖️ Marco legal

🔹 Delito imputado: 強盗致傷（ごうとうちしょう — gōtō chishō）

➡️ “Robo con lesiones”

📜 Base jurídica: Código Penal de Japón — Artículo 240

👉 Pena posible:

• Prisión no menor de 6 años

• En casos graves, puede llegar hasta cadena perpetua

Es considerado un delito violento grave, porque:

✔️ hay robo

✔️ hay uso de violencia o intimidación

✔️ hubo lesiones físicas importantes

Además, el hecho de estrangular a la víctima agrava la valoración penal.

