[sekai no nyūsu] farsa china al descubierto

El teatro de la inteligencia artificial: cuando la demo reemplaza a la ciencia

📍Tōkyō / 9 de enero

Lo que fue presentado en China como una nueva “revolución de la inteligencia artificial” terminó revelándose como una escena cuidadosamente coreografiada.El robot de Unitree Robotics (宇樹), celebrado en medios y eventos tecnológicos como un salto histórico hacia la autonomía robótica, no operaba ni con inteligencia propia ni con capacidades autónomas reales. Detrás del espectáculo, el movimiento preciso y casi humano no provenía de un algoritmo avanzado, sino de control humano directo, similar al de un vehículo a control remoto.

La demostración, presentada como prueba del liderazgo chino en IA, se apoyó más en puesta en escena, narrativa nacionalista y marketing tecnológico que en avances verificables. Para muchos analistas, el caso refleja una tendencia cada vez más recurrente: confundir show tecnológico con innovación real, aprovechando la fascinación pública por la palabra “IA”.

🔍 Contexto: la presión por “liderar la Inteligencia Artificial

China vive una carrera acelerada por mostrar superioridad en inteligencia artificial frente a Estados Unidos y Europa. En ese entorno, las demostraciones públicas se han convertido en herramientas políticas y simbólicas, no solo tecnológicas. El problema surge cuando el relato supera a la realidad, y los límites entre investigación, prototipo y espectáculo se difuminan.

Expertos señalan que el control remoto disfrazado de autonomía no es ilegal, pero sí engaña deliberadamente cuando se presenta como IA avanzada. Esto erosiona la credibilidad del sector y alimenta el escepticismo global hacia los anuncios provenientes de ferias y congresos tecnológicos chinos.

💬 Críticas y reacciones en redes sociales

La revelación provocó una oleada de comentarios irónicos y críticos, especialmente en plataformas asiáticas y occidentales:

“No era inteligencia artificial, era inteligencia humana con joystick.”

“Esto no es IA, es teatro tecnológico.”

“Más CGI que algoritmo.”

“Si necesitas un operador oculto, no es revolución.”

Incluso usuarios chinos criticaron el uso propagandístico del término “AI革命”, acusando a las empresas y medios de inflar expectativas y dañar la reputación real de la ingeniería china.

