[shinyūtō] arrestado por robos nocturnos

📍Tōkyō | 10 de enero

La madrugada, el silencio y una puerta que no se cerró. Así comenzó el delito. En agosto de 2025, en un edificio de apartamentos del distrito de Katsushika, en Tokio, una mujer dormía sin saber que la seguridad de su hogar dependía de una batería agotada.

Según la investigación policial Cho Hyeon-gi (チョ・ヒョンギ）de 44 años, habría trepado el muro del inmueble y accedido al interior aprovechando que la cerradura automática del departamento no funcionaba. Sin forzar puertas ni romper ventanas, entró en la vivienda mientras la residente dormía y sustrajo 20 000 yenes en efectivo y un bolso valuado en unos 100 000 yenes.

No se trató de un hecho aislado. El mismo hombre ya había sido detenido y procesado en dos ocasiones anteriores por ingresar a viviendas sin llave. Ante la Policía Metropolitana, su declaración estremeció incluso a los investigadores:

“Entrar en casas ajenas me gusta. Me sirve para liberar estrés.”

El caso expone una grieta inquietante de la vida urbana moderna: cuando la tecnología falla, la rutina cotidiana puede transformarse en una puerta abierta al delito.

⚖️ Marco legal

Delito principal

Shinyūtō ( 侵入盗) Robo con allanamiento

Regulada por el Código Penal japonés (刑法), combina

Penas previstas

Hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500 000 yenes, dependiendo de agravantes.

La reincidencia y el hecho de actuar mientras la víctima dormía son factores que pesan en contra del acusado al momento de dictar sentencia.

Situación migratoria

Al tratarse de un ciudadano extranjero, una condena firme puede derivar en: Revocación del estatus de residencia Orden de deportación, conforme a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados



© 2026 Noticias Nippon