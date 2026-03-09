[gaikokujin] Falso alquiler para cobrar ayudas públicas

Detienen a surcoreano por presunto fraude de 2,2 millones de yenes en subsidios de vivienda

Mie | 9 de marzo

En un nuevo caso que vuelve a poner bajo escrutinio el sistema de asistencia social en Japón, la policía de la ciudad de Matsusaka detuvo el 4 de marzo a un hombre desempleado de 74 años y nacionalidad surcoreana, acusado de haber obtenido de forma fraudulenta aproximadamente 2,2 millones de yenes en subsidios de vivienda del programa de asistencia pública (seikatsu hogo).

Según informó la comisaría de Matsusaka de la Policía Prefectural de Mie, el sospechoso habría presentado declaraciones falsas sobre el pago de alquiler entre abril de 2020 y junio de 2025. Aunque en realidad residía en una vivienda prestada sin pagar renta, el hombre declaró ante las autoridades municipales que pagaba 35.000 yenes mensuales, lo que le permitió recibir el subsidio de vivienda (jūtaku fujōhi) incluido dentro del sistema de asistencia social japonés.

De acuerdo con la investigación, esta declaración falsa permitió que el sospechoso recibiera un total aproximado de 2,2 millones de yenes en ayudas públicas, dinero destinado a cubrir el costo del alquiler para personas en situación económica vulnerable.

El caso salió a la luz después de que la ciudad de Matsusaka presentara una denuncia formal el 28 de enero, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación que culminó con el arresto ordinario del sospechoso.

Las autoridades indicaron además que el hombre recibía asistencia social desde octubre de 2018, lo que amplía el periodo durante el cual estuvo bajo el sistema de ayuda estatal.

Sin embargo, durante el interrogatorio, el detenido negó las acusaciones, afirmando:

“No tengo conciencia de haber hecho algo malo”.

La policía continúa investigando los motivos, las circunstancias del fraude y si existieron otros beneficios obtenidos de forma irregular, en un caso que vuelve a generar debate en Japón sobre los mecanismos de control del sistema de asistencia pública y la verificación de información proporcionada por los beneficiarios.

¿Por qué no se revela identidad del extranjero? En Japón es muy común que la policía o los medios no revelen el nombre completo de un sospechoso, incluso cuando ya ha sido detenido. En el caso que mencionas (el hombre de 74 años de nacionalidad surcoreana arrestado en Matsusaka), hay varias razones posibles dentro de la práctica periodística y legal japonesa: 1. Protección de derechos del sospechoso (推定無罪) En Japón rige el principio de presunción de inocencia (推定無罪 — sutei muzai).

Mientras no exista una acusación formal del fiscal o una condena judicial, algunos medios optan por no publicar el nombre completo para evitar daños irreparables a la reputación. 2. Política editorial de algunos medios En los últimos años varias cadenas y periódicos japoneses han adoptado políticas de “nombre no publicado” en ciertos casos, especialmente cuando: el delito no implica violencia grave

el monto del fraude no es extremadamente alto

el sospechoso es una persona mayor

la investigación aún está en curso Por eso muchas notas dicen solo:

「韓国国籍の男（74）」

“un hombre de nacionalidad surcoreana (74 años)”. 3. Información no divulgada por la policía A veces la policía tampoco divulga el nombre al momento del arresto.

Si el comunicado oficial solo indica edad, nacionalidad y ocupación, los medios replican exactamente esos datos. 4. Evitar estigmatización social o conflictos En algunos casos los medios japoneses también evitan difundir nombres para reducir tensiones sociales o discriminación, especialmente cuando el sospechoso pertenece a una minoría o a una comunidad extranjera. 5. Etapa temprana del proceso penal El arresto (逮捕 — taiho) es solo el primer paso.

Después pueden ocurrir tres escenarios: 送検 (sōken) – envío del caso a la fiscalía 起訴 (kiso) – imputación formal 不起訴 (fukiso) – no presentar cargos Muchas veces el nombre recién aparece cuando la fiscalía presenta cargos formales. 💡 Dato importante:

En Japón hay casos en que sí se publica el nombre completo de extranjeros arrestados, por lo que la decisión depende más de la política del medio y del comunicado policial, no únicamente de la nacionalidad. Sobre el Seikatsu Hogo es el sistema de asistencia social pública de Japón destinado a garantizar que todas las personas tengan un nivel mínimo de vida digno cuando no pueden mantenerse por sí mismas. Objetivo del sistema Garantizar lo que la Constitución japonesa llama: 健康で文化的な最低限度の生活

(kenkō de bunkateki na saitei gendo no seikatsu)

👉 “Un nivel mínimo de vida saludable y cultural”. Quién puede recibirlo Pueden solicitarlo personas que: No tienen ingresos suficientes

No tienen familiares que puedan ayudarlos

No tienen ahorros o bienes suficientes

Están desempleadas, enfermas, ancianas o con discapacidad Incluye japoneses y residentes extranjeros con estatus legal. Principales ayudas del sistema Tipo de ayuda Kanji Rōmaji Qué cubre Gastos básicos 生活扶助 seikatsu fujō comida, ropa, vida diaria Vivienda 住宅扶助 jūtaku fujō alquiler Educación 教育扶助 kyōiku fujō útiles escolares Salud 医療扶助 iryō fujō atención médica Cuidados 介護扶助 kaigo fujō cuidado a mayores Otros gastos 出産扶助 / 葬祭扶助 shussan / sōsai fujō parto o funerales Datos aproximados del sistema (Japón) Beneficiarios: aprox. 2 millones de personas

Hogares beneficiarios: alrededor de 1,6 millones

Gasto anual del Estado: más de 3,8 billones de yenes Control del sistema Los municipios verifican regularmente: ingresos

cuentas bancarias

situación de vivienda

trabajo o capacidad laboral Cuando se detecta fraude se llama: 不正受給 (fusei jukyū)

👉 cobro fraudulento de subsidios.

Sanciones posibles

Delito Kanji Pena posible Fraude 詐欺 (sagi) hasta 10 años de prisión Cobro indebido 不正受給 (fusei jukyū) devolución del dinero Fraude agravado 組織詐欺 penas mayores

📊 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 生活保護 seikatsu hogo 生活 (vida) + 保護 (protección) Asistencia social pública 不正受給 fusei jukyū 不正 (fraude / irregular) + 受給 (recibir beneficios) Cobro fraudulento de subsidios 住宅扶助費 jūtaku fujōhi 住宅 (vivienda) + 扶助 (ayuda) + 費 (gasto) Subsidio estatal para alquiler 詐欺 sagi — Fraude o estafa 逮捕 taiho — Arresto 容疑 yōgi — Sospecha / acusación

