[seijin] Menos kimono, menos risas

La adultez llega a una generación cada vez más reducida

📍Tokyo | 12 de enero

Japón volverá a registrar en 2026 una de las cifras más bajas de su historia reciente de jóvenes que alcanzan los 20 años, edad que tradicionalmente marca la entrada simbólica a la vida adulta durante las ceremonias del Seijin no Hi (Día de la Mayoría de Edad).

De acuerdo con proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social (IPSS), el número de personas que cumplirán 20 años en 2026 se ubicará por debajo del millón, una caída pronunciada si se compara con las generaciones que alcanzaron esa edad en las décadas de 1980 y 1990, cuando superaban ampliamente el millón y medio.

La reducción está directamente vinculada al desplome de la natalidad a mediados de la década de 2000. Los jóvenes que celebrarán sus 20 años en 2026 nacieron en 2006, un año en el que Japón ya registraba menos de 1,1 millones de nacimientos, muy lejos del “baby boom” de la posguerra.

Aunque desde abril de 2022 la mayoría de edad legal en Japón se redujo de 20 a 18 años, muchas municipalidades mantienen la tradición de organizar ceremonias para quienes cumplen 20, por considerarla una referencia cultural profundamente arraigada. En estas ceremonias, los jóvenes visten kimono furisode o trajes formales y reciben mensajes de autoridades locales sobre responsabilidad social, trabajo y participación cívica.

Expertos en demografía advierten que la continua disminución de estas generaciones tendrá un impacto directo en el mercado laboral, el sistema de pensiones y el equilibrio entre población activa y adultos mayores. “Cada cohorte que llega a la adultez es más pequeña que la anterior. Esto acelera la presión sobre una sociedad que ya es una de las más envejecidas del mundo”, señalan analistas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Mientras los jóvenes de 2026 celebrarán su entrada a una nueva etapa de la vida, Japón, como país, se enfrenta al desafío estructural de sostener su economía y su sistema social con cada vez menos nuevos adultos y más población de edad avanzada.

📜 Marco legal: ¿cuál es la edad de mayoría en Japón y qué derechos implica?

📌 Edad legal de mayoría: 18 años

Cambio en 2022: La edad para ser considerado legalmente adulto pasó de 20 a 18 años a partir de abril de 2022. Esto permite a un joven de 18 años firmar contratos y realizar actos civiles.

📌 Derechos antes y después del cambio

Antes de 2022: 20 años — edad de mayoría (voto, contratos, matrimonio sin consentimiento parental).

Desde 2022: 18 años — mayoría legal (contratos, responsabilidad civil y penal).

Voto: 18 años (desde 2016).

Matrimonio sin consentimiento de padres: 18 para hombres y 16 para mujeres (cambio en 2022), aunque se discute su modificación futura.

Ceremonias tradicionales: Aunque la mayoría legal es a los 18, el Seijin no Hi celebra tradicionalmente a quienes alcanzan 20 años como rito cultural.

