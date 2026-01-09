[jisshitsu chingin] La inflación vuelve a ganarle al sueldo

• Once meses seguidos perdiendo poder adquisitivo: el salario japonés no alcanza al costo de vida

📍Tōkyō / 9 de enero

El salario real en Japón volvió a caer. En noviembre de 2025, el poder adquisitivo de los trabajadores japoneses se redujo 2,8 % interanual, encadenando 11 meses consecutivos de retroceso, según anunció el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

La escena es cada vez más común: los ingresos nominales suben en las estadísticas, pero en la vida diaria el dinero rinde menos.

Aunque el salario total en efectivo aumentó 0,5 %, hasta 310.202 yenes, la inflación —con un IPC del 3,3 %— volvió a borrar cualquier mejora aparente. Es el mes 47 consecutivo de alza nominal, una cifra que ya no tranquiliza a los hogares.

El golpe fue especialmente duro en los pagos especiales, como los bonos, que cayeron 17 %, hasta 19.293 yenes. El ministerio matizó que muchos bonos de invierno se pagan en la segunda mitad del mes y que el dato podría revisarse al alza, pero la señal inicial es clara: el ingreso extraordinario, clave para cubrir gastos grandes, se está debilitando.

En contraste, los salarios programados —que incluyen el sueldo base— crecieron 2 %, alcanzando 270.041 yenes. Funcionarios del ministerio describen esta cifra como una “tendencia firme”, pero insuficiente frente al ritmo de los precios.

La brecha también se refleja por tipo de empleo. Los trabajadores de tiempo completo vieron subir sus ingresos 0,8 %, hasta 399.997 yenes, mientras que los trabajadores a tiempo parcial registraron un aumento del 1 %, hasta 113.165 yenes. Sin embargo, el ministerio reconoce que el crecimiento general se vio frenado por un factor técnico: noviembre de 2025 tuvo dos días laborables menos que el mismo mes del año anterior.

Para muchas familias, el balance es simple y doloroso: aunque el salario “sube”, la compra diaria, la electricidad y los alimentos siguen avanzando más rápido.

⚖️ Marco legal y administrativo

¿Qué regula estos datos y qué margen de acción existe?

Encuesta Mensual de Trabajo (毎月勤労統計調査): instrumento oficial del Estado japonés para medir salarios, horas trabajadas y pagos especiales. Sus resultados preliminares pueden ser revisados posteriormente.

Salario real vs. salario nominal: el salario real no está regulado por ley; es un cálculo estadístico que descuenta la inflación del salario nominal.

Política salarial: Japón no impone ajustes automáticos por inflación. Los aumentos dependen de negociaciones empresariales, convenios y del proceso anual de negociación laboral conocido como shuntō.

Protección mínima: la única garantía legal directa es el salario mínimo, fijado por prefectura, que no compensa automáticamente la inflación general.

En la práctica, el marco legal deja el ajuste del poder adquisitivo en manos del mercado laboral y de la voluntad empresarial, lo que explica la persistencia de la caída del salario real pese a las subidas nominales.

