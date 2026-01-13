Inflación y salarios al alza asfixian a pequeñas y microempresas

📍Tōkyō | 13 de enero

Japón atraviesa un silencioso pero profundo reordenamiento de su estructura productiva. En 2025, el número de empresas que se declararon en quiebra superó nuevamente la barrera de las 10 mil, alcanzando 10,300 casos, el nivel más alto en doce años. No se trata de una crisis financiera clásica, sino de una crisis humana: faltan trabajadores.

Mientras la economía intenta adaptarse a la inflación y a la presión social por mejorar salarios, miles de pequeñas y microempresas —muchas de ellas negocios familiares con décadas de historia— no logran sostener el aumento de costos laborales ni competir por personal en un mercado cada vez más escaso. La lucha por retener empleados se ha convertido en una carrera desigual.

El fenómeno refleja un proceso de “renovación forzada”: las empresas con menor productividad, capital o capacidad de adaptación están desapareciendo, mientras otras más grandes o tecnológicamente avanzadas absorben mercado. Para muchos barrios y comunidades, cada quiebra significa algo más que un cierre: es la pérdida de un restaurante de siempre, de un taller, de una tienda que formaba parte de la vida cotidiana.

🌏 Contexto económico y social

Envejecimiento poblacional : Japón pierde cada año cientos de miles de trabajadores por jubilación.

Escasez estructural de mano de obra (人手不足, hitodebusoku) : sectores como construcción, transporte, cuidado de ancianos y comercio minorista están especialmente afectados.

Inflación y presión salarial : con precios en alza, los empleados exigen mejores sueldos; las grandes empresas pueden responder, las pequeñas no.

Competencia por talento: los jóvenes prefieren empresas estables, grandes o con mejores condiciones, dejando vacantes crónicas en pymes.

El resultado es un “darwinismo empresarial”: no quiebran solo las empresas mal gestionadas, sino también muchas viables que simplemente no consiguen personas para operar.

⚖️ Marco legal

Leyes y sistemas involucrados:

Ley de Quiebras de Japón (破産法, Hasan-hō)

Regula la liquidación de empresas insolventes cuando no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Ley de Rehabilitación Civil (民事再生法, Minji Saisei-hō)

Permite reestructurar deudas para intentar salvar empresas viables. Ley de Normas Laborales (労働基準法)

Establece salarios mínimos, jornadas, y protección al trabajador, lo que eleva los costos fijos. Política salarial del gobierno (賃上げ要請)

El Estado impulsa aumentos de sueldo para sostener el consumo y combatir la inflación, lo que indirectamente presiona a las pymes. Programas de apoyo a pymes (中小企業支援策)

Subsidios, préstamos blandos y digitalización, aunque muchos negocios no logran acceder o adaptarse a tiempo.

🎯 Lectura humana

Detrás de cada número hay historias: dueños que trabajan hasta los 70 años sin sucesor, restaurantes que no encuentran cocineros, fábricas que deben cerrar turnos por falta de operarios. No es solo un problema económico, es demográfico, social y cultural. Japón está pagando el precio de décadas de baja natalidad.

Anexo

La investigación y el informe sobre el aumento de quiebras empresariales en Japón en 2025 fue realizada por:

🏢 Tokyo Shoko Research (TSR, 東京商工リサーチ)

Es una de las dos principales agencias privadas de análisis económico y crediticio de Japón (junto con Teikoku Databank).

¿Qué hace?:

Monitorea quiebras empresariales en todo el país

Analiza causas (falta de personal, inflación, deudas, caída de ventas, etc.)

Publica estadísticas oficiales usadas por: Medios nacionales (NHK, Nikkei, Asahi) Ministerios Bancos Gobiernos locales Cámaras de comercio



En este caso, TSR anunció el 13 de enero de 2026 que:

En 2025 hubo 10,300 quiebras (empresas con deudas mayores a 10 millones de yenes)

Aumento interanual: +3%

Nivel más alto en 12 años

Principal causa: escasez de mano de obra (人手不足)

Es, por tanto, una fuente técnica, oficial y de máxima credibilidad dentro del sistema económico japonés.

