[zairyū hōjin] diáspora global cambia de destinos

Más japoneses en EE. UU., menos en China: el mapa de la emigración se redefine

📍Tokyo | 14 de enero

El número de japoneses residentes en el exterior continúa siendo elevado y refleja una presencia global consolidada, aunque con cambios significativos en su distribución geográfica. Según el recuento oficial más reciente, más de 1,3 millones de ciudadanos japoneses viven fuera de Japón por períodos prolongados, entre residentes permanentes y estancias superiores a tres meses. Sin embargo, detrás de esta cifra estable se esconde un fenómeno clave: Japón no se está “retirando” del mundo, sino que está cambiando de destinos.

Los datos recopilados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón muestran que, mientras algunos países siguen ganando residentes japoneses, otros —en especial China— experimentan un retroceso prolongado y estructural.

🌍 Dónde aumentan los japoneses en el exterior

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la diáspora japonesa, con más de 416 000 residentes, registrando incluso un ligero crecimiento interanual. Factores como la estabilidad institucional, un entorno legal predecible, oportunidades laborales de alto valor y la presencia histórica de comunidades japonesas consolidadas explican esta tendencia.

También Australia, con más de 105 000 japoneses, continúa atrayendo residentes gracias a su imagen de país seguro, su sistema educativo y su calidad de vida, especialmente para familias con hijos.

En estos destinos, se observa un patrón claro: traslados familiares completos, estancias de largo plazo y una percepción de futuro estable. No se trata solo de trabajo, sino de proyectos de vida.

📉 China: 13 años consecutivos de descenso

El caso de China es el más ilustrativo del cambio de rumbo. En 2025, el número de japoneses residentes cayó a 92 928 personas, un 4,7 % menos que el año anterior, marcando el decimotercer año consecutivo de disminución. En 2012, la cifra superaba las 150 000 personas; hoy, ese pico parece lejano.

Las causas son múltiples y se refuerzan entre sí:

Desaceleración económica y menor rentabilidad para empresas japonesas.

Aumento de costos laborales , que reduce el atractivo de enviar personal desde Japón.

Preocupaciones de seguridad , incluyendo detenciones de ciudadanos japoneses bajo sospechas de espionaje y ataques contra civiles japoneses.

Cambio en la estrategia empresarial: menos expatriados, estancias más cortas y, sobre todo, menos acompañamiento familiar.

China ha pasado de ser un destino prioritario y casi inevitable para la carrera corporativa japonesa a convertirse en una asignación de alto riesgo y baja previsibilidad.

📊 Japoneses en países Sudamérica y España (2025, datos MOFA)

País Número estimado de japoneses residentes Brasil 49 037 Argentina 10 168 México 9 344 España 9 733 Perú 2 982 Chile 1 630 Paraguay 3 837 Bolivia 2 543

👉 En total, sumando estos países con datos disponibles, habría aproximadamente ~89 000 ciudadanos japoneses residiendo en estos países de habla hispana o en Brasil según la lista de países de la estadística oficial.

📝 Notas importantes sobre estas cifras

La cifra total global de japoneses en el exterior en 2025 fue de 1 298 170 personas .

Los números por país son apenas estimaciones oficiales basadas en registros consulares y de residencias , y pueden subestimar a quienes no han reportado su domicilio.

Muchos países hispanohablantes tienen además comunidades de descendientes de japoneses (nikkei) que no necesariamente tienen nacionalidad japonesa, y por lo tanto no se cuentan en esta estadística oficial.

🧭 Una diáspora que se reconfigura

El panorama general no es de retirada, sino de reorientación estratégica. Japón sigue siendo un país profundamente globalizado, pero hoy prioriza destinos percibidos como seguros, estables y compatibles con la vida familiar, incluso si eso implica alejarse de mercados gigantes como China.

La geografía de los japoneses en el exterior se está redibujando: menos concentración en Asia continental y mayor peso en países anglosajones. Un movimiento silencioso, pero revelador, de cómo la economía, la seguridad y la vida cotidiana influyen tanto como los negocios en las decisiones globales.

⚖️ Marco legal y estadístico

Definición oficial : zairyū hōjin (japoneses residentes en el exterior por más de 3 meses , incluidos residentes permanentes)

Fecha de referencia : 1 de octubre de cada año.

Uso de los datos: planificación consular, protección de ciudadanos, políticas educativas y evaluación de riesgos en el extranjero.

©2026 NoticiasNippon