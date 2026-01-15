Sube el deseo de relaciones y matrimonio entre jóvenes en Japón

📍Tōkyō | 15 de diciembre

Durante años, Japón fue retratado como el país de los jóvenes solitarios, de las citas virtuales que no se concretan y de una generación que parecía haber perdido el interés por el amor y el matrimonio. Pero en silencio, algo está cambiando.

Según el estudio reciente «第31回 2026年「新成人」の恋愛・結婚に関する意識調査» realizado por la empresa O-net Inc., realizado a jóvenes nacidos entre abril de 2005 y abril de 2006, revela un giro emocional: aunque solo el 54 % ha tenido alguna vez una relación amorosa —una de las cifras más bajas en una década, marcada por los años de aislamiento escolar durante la pandemia—, el deseo de amar está regresando.

Hoy, el 34,3 % mantiene una relación activa, 6,5 puntos más que el año anterior. Y más aún: el 55,5 % afirma que quiere buscar pareja de manera activa en el futuro, el nivel más alto en diez años. No es solo curiosidad: es intención.

El anhelo de matrimonio también se fortalece. Tres de cada cuatro jóvenes (75,6 %) dicen querer casarse, superando el registro del año pasado. Sus razones no hablan de presión social ni de tradición, sino de algo simple y profundo: vivir con la persona que aman y construir una vida familiar juntos.

Para una generación que creció entre clases en línea, mascarillas y despedidas sin contacto, el deseo de cercanía parece hoy más fuerte que nunca.

🌏 Contexto social en Japón

Japón enfrenta una de las crisis demográficas más severas del mundo desarrollado: baja natalidad, envejecimiento acelerado y aumento de hogares unipersonales. Durante años, los jóvenes fueron vistos como reacios al compromiso, priorizando estudios, trabajo o estabilidad económica antes que el amor.

La pandemia reforzó el aislamiento, redujo las oportunidades de socialización y atrasó el “aprendizaje emocional” que tradicionalmente se da en la adolescencia: primeras citas, primeros rechazos, primeras ilusiones.

Este nuevo cambio de actitud sugiere que, superada la etapa más dura del COVID-19, muchos jóvenes sienten ahora una urgencia distinta: la de no postergar los vínculos, la de recuperar el tiempo perdido.

📊 Comparación con países del G7

País Tendencia entre jóvenes 🇯🇵 Japón Aumento del deseo de pareja y matrimonio tras una década de caída. 🇫🇷 Francia Alta aceptación de convivencia sin matrimonio; menor presión por casarse. 🇩🇪 Alemania Prioridad en estabilidad laboral antes de formar familia; matrimonio tardío. 🇮🇹 Italia Fuerte apego a la familia, pero retraso en la independencia económica. 🇬🇧 Reino Unido Relaciones tempranas, pero alta tasa de rupturas y baja intención de matrimonio. 🇺🇸 Estados Unidos Polarización: algunos apuestan por familia tradicional, otros rechazan el matrimonio. 🇨🇦 Canadá Alto valor en pareja, pero creciente preferencia por uniones libres.

A diferencia de otros países del G7, donde el matrimonio pierde centralidad, en Japón el deseo de casarse vuelve a crecer, no por mandato social, sino como refugio emocional en una sociedad percibida como cada vez más solitaria.

Anexo

Resultados de la encuesta sobre el sentimiento hacia las relaciones y el matrimonio entre los nuevos adultos de Japón

(1) Actitudes hacia el romance de los nuevos adultos que cumplen 20 años

¿Has tenido alguna vez una relación amorosa? El porcentaje de personas que han tenido una relación es del 54.0%, lo que se mantiene en el nivel más bajo de los últimos 10 años, al igual que el año anterior. ¿Estás actualmente en una relación amorosa? El porcentaje de personas que están en una relación es del 34.3%, lo que representa un aumento de 6.5 puntos porcentuales respecto al 27.8% del año anterior.

Los hombres presentan un 36.9%, el nivel más alto en los últimos 10 años, mientras que las mujeres tienen un 30.8%, que es el tercer nivel más bajo en el mismo período. ¿Cómo conociste a tu pareja actual? La mayoría de las relaciones se iniciaron en universidades, escuelas técnicas o postgrados , con un 29.8% de los encuestados indicando esto como la principal razón.

Se observó una tendencia en la que las mujeres tenían una mayor probabilidad de conocer a sus parejas a través de aplicaciones de citas o redes sociales (como Instagram), en comparación con los hombres. ¿Te gustaría tener relaciones amorosas activamente en el futuro? El 55.5% de los encuestados respondió afirmativamente, lo que marca el nivel más alto en la historia reciente, continuando con una tendencia de crecimiento desde el año anterior.

En particular, los hombres mostraron un aumento por tercer año consecutivo, alcanzando un 61.1%, el nivel más alto desde 2016.

(2) Actitudes hacia el matrimonio de los nuevos adultos que cumplen 20 años

¿Te gustaría casarte en el futuro? El 75.6% de los encuestados respondió afirmativamente con «Me gustaría casarme pronto» o «Eventualmente me gustaría casarme», lo que marca un repunte respecto al 73.2% del año pasado, el nivel más bajo registrado. ¿Por qué deseas casarte? Las razones más comunes para desear casarse fueron: Quiero estar con la persona que amo. La felicidad que trae tener una familia. Quiero tener hijos.

¿A qué edad te gustaría casarte? La mayoría de los encuestados (tanto hombres como mujeres) indicó que le gustaría casarse a los 25 años , seguido de los 28 años .

Sin embargo, alrededor del 20% de los jóvenes de 20 años aún no han pensado en la edad ideal para casarse. ¿Quieres tener hijos después de casarte? El 67.7% de los encuestados respondió que les gustaría tener hijos tras el matrimonio, lo que representa el porcentaje más alto en los últimos 10 años.

El 13.4% respondió que no desea tener hijos, y el 18.9% no está seguro sobre esta decisión, lo que sugiere que una parte significativa aún no ha tomado una decisión definitiva. ¿Qué características buscas en tu futuro cónyuge? La característica más importante que se busca en una pareja para casarse es que compartan valores similares, lo que fue seleccionado por el 74.7% de los encuestados, tanto hombres como mujeres.

