[gaikō] Takaichi y Meloni, un espejo político

Dos mujeres, dos naciones, un mismo pulso conservador

📍Tōkyō | 15 de enero

Tokio e Italia, oriente y occidente, dos trayectorias que parecían destinadas a no cruzarse… hasta ahora. La primera ministra japonesa Takaichi Sanae y su homóloga italiana Giorgia Meloni se preparan para un encuentro que va más allá de la diplomacia formal: es la convergencia simbólica de dos liderazgos femeninos forjados “desde abajo”, de corte conservador, nacionalistas en valores, y con una relación fluida con el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Seguro que nos llevaremos bien. Cuando hablemos, lo sentiremos de inmediato”, habría comentado Takaichi a su círculo cercano, evocando con calidez el primer encuentro que ambas sostuvieron en la Cumbre del G20 en Johannesburgo, donde el abrazo entre las dos mandatarias dio la vuelta al mundo como imagen de una nueva sintonía política internacional.

Ambas son hijas políticas del esfuerzo personal: Takaichi costeó sus estudios universitarios trabajando y se formó en el célebre Instituto Matsushita antes de entrar en política; Meloni trabajó como niñera y camarera, y a los 21 años ya era concejala en Roma. Sin apellidos dinásticos, sin padrinazgos tradicionales, ambas llegaron a la cima por persistencia, discurso firme y conexión con sectores conservadores desencantados.

Hoy, convertidas en las primeras mujeres en liderar sus respectivos países, representan una nueva derecha: identitaria, pragmática, con fuerte discurso de soberanía nacional y defensa de valores tradicionales, pero consciente del peso geopolítico de alianzas estratégicas. Su buena relación con Trump simboliza una visión común sobre seguridad, migración, industria y autonomía frente a China y Rusia.

El encuentro bilateral no solo buscará reforzar la cooperación Japón–Italia, sino también consolidar una “diplomacia de afinidad ideológica” en un mundo fragmentado. Dos mujeres que rompieron techos de cristal, pero que gobiernan con puño firme.

🇯🇵 🇮🇹 Comparativas

Takaichi Sanae (Japón) y Giorgia Meloni (Italia)



Perfil común: Ambas son las primeras mujeres en llegar a la jefatura de gobierno en sus países, con ideología conservadora, trayectorias “desde abajo” (sin linajes políticos dominantes) y liderazgo fuerte, con buena sintonía con Donald Trump.

Takaichi Sanae Nacimiento: 7 de marzo de 1961 (Nara). Formación: Universidad de Kobe (Economía/Administración); egresada del Instituto Matsushita. Familia: Casada con un diputado del Partido Liberal Democrático. Carrera: Ingresó a la política en 1993; fue ministra de Asuntos Internos y presidenta del Consejo de Investigación Política del PLD; ganó la elección interna y asumió como primera ministra en octubre. Ha disuelto la Cámara Baja y convocado a elecciones. Estilo/imagen: Gusto por Jun Ashida; afición al manga/anime clásicos.



Giorgia Meloni Nacimiento: 15 de enero de 1977 (Roma). Formación: Instituto Amerigo Vespucci. Familia: Madre; su hija la acompaña en visitas oficiales. Carrera: Inició actividad política a los 15 años; diputada a los 29; ministra más joven en el gobierno de Berlusconi; asumió como primera ministra en 2022. Etiquetada como “ultraderecha”, ha consolidado un liderazgo pragmático. Estilo/imagen: Predilección por Armani; afición al manga/anime como “Lupin III” y “Hokuto no Ken”.



Conclusión: Dos liderazgos femeninos conservadores, con historias de ascenso por mérito, fuerte popularidad interna y una diplomacia que busca afinidad ideológica y pragmatismo en un escenario internacional inestable.

⚖️ Marco legal e institucional

Japón

La figura del Primer Ministro está regulada por la Constitución de Japón (artículos 65–75).

Es designado por la Dieta Nacional y nombrado formalmente por el Emperador.

La política exterior y los tratados internacionales requieren aprobación parlamentaria.

Italia

El Primer Ministro (Presidente del Consejo) se rige por la Constitución Italiana (artículos 92–96).

Es nombrado por el Presidente de la República y debe obtener la confianza del Parlamento.

Tiene plena competencia en política exterior dentro del marco de la UE y la OTAN.

Marco bilateral Japón–Italia

Relación estratégica basada en el Acuerdo de Asociación Económica (EPA Japón-UE).

Cooperación en seguridad (G7), tecnología, energía y defensa industrial.

El encuentro se enmarca en la diplomacia ejecutiva prevista por ambos ordenamientos constitucionales.



