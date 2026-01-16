[gaikō] Del Indo-Pacífico a Europa

Tokio y Roma refuerzan su eje estratégico frente a los riesgos globales

📍Tokyo | 16 de enero

En una jornada cargada de simbolismo diplomático y afinidad personal, Japón e Italia sellaron este viernes un nuevo capítulo en su relación bilateral. Tras la cumbre entre la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ambas líderes ofrecieron una declaración conjunta, compartieron un almuerzo de trabajo y culminaron con una reunión reducida junto a ministras de ambos gobiernos, subrayando el papel creciente del liderazgo femenino en la política global.

El momento tuvo además un tono humano y cercano: Meloni celebró su cumpleaños en suelo japonés, gesto que Takaichi destacó con calidez, afirmando que todo el pueblo japonés se unía a la felicitación. Más allá de la anécdota, la ocasión sirvió para anunciar que, en el marco del 160º aniversario de relaciones diplomáticas, Japón e Italia elevaron oficialmente su vínculo al nivel de “Socios Estratégicos Especiales”.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos en el Indo-Pacífico, ambas mandatarias coincidieron en que la cooperación entre países que comparten valores democráticos es hoy más crucial que nunca. La agenda común abarca desde la seguridad y la defensa —con avances en el acuerdo ACSA, ejercicios conjuntos y el desarrollo del caza de próxima generación dentro del programa trilateral GCAP junto al Reino Unido— hasta la seguridad económica y la protección de cadenas de suministro de minerales estratégicos.

La cooperación energética, con especial énfasis en el suministro de gas natural licuado en situaciones de emergencia, la infraestructura, la ciencia y la tecnología, así como la exploración espacial, fueron señaladas como pilares de esta nueva etapa. El lanzamiento de un diálogo espacial bilateral, la colaboración en observación de la Tierra y prevención de desastres, y la participación italiana en la Expo Verde 2027 en Japón refuerzan una relación que busca proyectarse hacia el futuro.

La cita cerró con un mensaje de cercanía política y personal: Takaichi deseó el éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina y agradeció a Meloni por una visita que, en sus palabras, “acortó aún más la distancia entre dos países y dos liderazgos llamados a cooperar en los grandes desafíos del mundo”.









