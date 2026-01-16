[imin kaikaku] Japón endurece y encarece su política migratoria

Más tasas para extranjeros y giro estratégico en el presupuesto 2026

📍Tokyo | 16 de diciembre

En silencio administrativo, pero con cifras contundentes, el gobierno japonés dio un paso decisivo hacia el endurecimiento de su política migratoria. El 26 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Presupuesto Nacional para el año fiscal Reiwa 8 (2026), que incluye un aumento drástico de las tasas que pagan los extranjeros para entrar, permanecer o renovar su estatus en Japón.

La medida se presenta oficialmente como un mecanismo de “aseguramiento de recursos financieros” para enfrentar problemas crecientes: overtourism, congestión en aeropuertos, presión sobre servicios públicos y preocupaciones por estancia irregular y seguridad. En la práctica, marca un cambio de tono: Japón pasa de facilitar la entrada a filtrar y encarecer la permanencia.

El contraste es fuerte. Mientras se triplica el impuesto de salida para turistas extranjeros, el Estado reduce de forma histórica el costo del pasaporte japonés, financiando la protección consular de ciudadanos japoneses con impuestos pagados mayoritariamente por visitantes y residentes extranjeros.

⚖️ Marco legal y presupuestario

Las medidas se sustentan en el Presupuesto General del Estado de Japón (令和8年度予算案), aprobado por el gabinete y basado en tres pilares normativos:

Legislación fiscal sobre el Impuesto Internacional de Turismo

Normas consulares y de emisión de visados

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (出入国管理及び難民認定法)

El gobierno justifica los cambios bajo el principio de “equilibrio internacional”, comparando las tasas japonesas con las de otros países desarrollados y reforzando el concepto de “quien usa, paga”.

📊 ¿Qué cambia exactamente?

✈️ Impuesto Internacional de Turismo

Antes: 1,000 yenes por salida

Ahora: 3,000 yenes por salida

Objetivo: Combatir el overtourism Reducir congestión en aeropuertos Financiar seguridad y control fronterizo



🛂 Tasas de visado (visa) para extranjeros

Visa de una entrada: Antes: 3,000 yenes Ahora: 15,000 yenes

Justificación: Reforzar consulados Mejorar capacidad diplomática Endurecer filtros previos al ingreso



🏠 Cambio o renovación de estatus de residencia

Antes: 6,000 yenes

Ahora: 40,000 yenes

Objetivo: Control migratorio más estricto Lucha contra la estancia irregular Mayor financiamiento para la gestión migratoria



📘 Pasaporte japonés (medida contrastante)

Antes: 16,000 yenes

Ahora: 9,000 yenes

Razón: Financiar protección consular con el impuesto turístico Reducir carga económica a ciudadanos japoneses



💰 Contexto político y social

El mensaje político es claro:

👉 más recursos, más control, menos tolerancia al desorden migratorio.

El presupuesto destinado a políticas relacionadas con extranjeros aumenta en 132,000 millones de yenes respecto al año anterior, uno de los incrementos más fuertes en esta área en décadas. Para el oficialismo, esto responde a una demanda social creciente por orden, seguridad y sostenibilidad turística.

Para comunidades extranjeras residentes —trabajadores, estudiantes y familias— el impacto será directo y tangible: vivir legalmente en Japón será considerablemente más caro.

🧠 Lectura clave para extranjeros en Japón

No es una medida aislada: forma parte de una estrategia integral de control

Afecta especialmente a renovaciones frecuentes (estudiantes, trabajadores temporales)

Introduce una brecha simbólica entre ciudadanos y no ciudadanos

Refuerza la idea de que la residencia en Japón es un privilegio regulado, no un derecho

© 2025 NoticiasNippon