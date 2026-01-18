[gaikokujin kyojūsha] Japón cierra filas

“Primero Japón”: la política migratoria se convierte en bandera electoral

📍Tōkyō | 18 de enero

El gobierno japonés, encabezado por la primera ministra Takaichi, se dispone a endurecer de forma significativa su política hacia los extranjeros, en un momento políticamente sensible marcado por la inminente disolución de la Cámara Baja y la cercanía de elecciones generales. Este 23 de mes, el Ejecutivo presentará en la oficina del primer ministro una nueva directriz básica que refuerza los controles sobre la residencia permanente, la naturalización y el acceso a la ciudadanía japonesa.

Entre los cambios más relevantes figura la exigencia de un nivel acreditado de idioma japonés para obtener la residencia permanente, estatus que actualmente posee cerca del 20% de los aproximadamente cuatro millones de extranjeros residentes en el país. Asimismo, el periodo mínimo de residencia para solicitar la nacionalidad japonesa podría ampliarse de cinco a diez años, lo que supondría un giro restrictivo en la política de integración.

El gobierno también estudia mecanismos de control vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales y sanitarias: el impago de impuestos o de gastos médicos podría ser comunicado a la Agencia de Servicios de Inmigración y dar lugar a la denegación de renovaciones de visado.

En paralelo, se debate la regulación de la adquisición de tierras por parte de extranjeros, un tema sensible desde el punto de vista de la seguridad nacional y del derecho internacional. Aunque existen dudas sobre la viabilidad de imponer restricciones directas, se prevé que a partir de 2026 se exija la declaración de nacionalidad en todas las transacciones inmobiliarias.

Frente al endurecimiento, el Ejecutivo también anuncia políticas de “convivencia”, como programas oficiales de aprendizaje del idioma y de normas sociales para evitar el aislamiento de los residentes extranjeros, un ámbito hasta ahora sostenido casi exclusivamente por gobiernos locales y voluntariado.

La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente presión política: partidos como el de la Restauración de Japón y Sanseitō han capitalizado el malestar social ante el aumento de la población extranjera, promoviendo discursos de control y priorización nacional. Takaichi busca así consolidar una de sus principales banderas electorales antes de acudir a las urnas.

2. Marco legal

Derecho de extranjería e inmigración Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados.

Reglas sobre visados, residencia permanente, renovación y expulsión. Derecho de nacionalidad Ley de Nacionalidad Japonesa (requisitos de residencia, conducta, medios de vida, idioma y renuncia a otras nacionalidades). Derecho administrativo sancionador Coordinación entre la Agencia Tributaria, el sistema sanitario y la Agencia de Inmigración para denegar estatus por incumplimientos. Derecho de propiedad y derecho internacional Posibles límites a la compra de tierras por extranjeros, con atención a tratados de inversión y al principio de no discriminación. Derechos humanos e integración Políticas públicas de integración lingüística y social conforme a tratados internacionales ratificados por Japón.

📚 Desglose y significado de términos clave

Término (JP) Rōmaji Significado 在留資格 zairyū shikaku Estatus de residencia legal en Japón. 永住 eijū Residencia permanente. 帰化 kika Naturalización; proceso para obtener la nacionalidad japonesa. 日本語能力 Nihongo nōryoku Capacidad o dominio del idioma japonés. 出入国在留管理庁 Shutsunyūkoku Zairyū Kanri-chō Agencia de Servicios de Inmigración. 総量規制 sōryō kisei Regulación por cupos o límites totales. 共生 kyōsei Convivencia, coexistencia armónica en la comunidad. 立法事実 rippō jijitsu Hechos que justifican la necesidad de una ley.

📰 En síntesis: Japón se encamina hacia una política más estricta con los extranjeros, combinando control migratorio, exigencias lingüísticas y fiscales, y programas de integración. El debate ya no es solo administrativo: es político, social y profundamente ligado al clima electoral que se avecina.

