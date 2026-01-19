[kin] oro vuelve a dominar los mercados

Cuando la política tiembla, el oro brilla: nuevo récord histórico

📍Tōkyō | 19 de enero

El oro volvió a brillar con fuerza en los mercados internacionales, confirmando su papel histórico como refugio en tiempos de incertidumbre. Este 19 de enero, el precio del metal precioso alcanzó un nuevo máximo histórico, acercándose peligrosamente a la barrera simbólica de los 4 700 dólares por onza troy en el mercado de futuros de Nueva York. La cotización cerró en 4 698 dólares, con un salto diario de 102,6 dólares (+2,2%), una variación poco habitual incluso para un activo defensivo.

La reacción no fue exclusiva del mercado estadounidense. En Japón, Tanaka Kikinzoku Kōgyō, el mayor distribuidor de metales preciosos del país, elevó su precio minorista del oro en 203 yenes, hasta 26 158 yenes por gramo, marcando también un récord histórico a nivel doméstico. El movimiento confirma que la fiebre por el oro es global y simultánea.

Detrás de este repunte se encuentra un cóctel explosivo: el deterioro del clima internacional y el resurgimiento de tensiones entre Estados Unidos y Europa. Las declaraciones y movimientos políticos del presidente estadounidense Donald Trump, particularmente su postura confrontativa hacia varios países europeos —incluyendo medidas comerciales punitivas y discursos de fuerte carga estratégica—, han reavivado el temor a una escalada económica y diplomática transatlántica.

En ese contexto, los inversionistas están retirando capital de activos considerados más riesgosos —acciones, monedas emergentes, bonos de países endeudados— y redirigiéndolo hacia el oro, tradicionalmente percibido como “activo seguro” (safe haven). No se trata solo de una cobertura contra la inflación, sino de una apuesta defensiva ante un mundo políticamente más fragmentado.

Marco legal

Ámbito Norma / política ¿Qué regula? ¿Cómo influye en el precio del oro? Política comercial internacional Aranceles, sanciones y restricciones al comercio Medidas económicas entre países (especialmente EE. UU.–UE) Aumentan la incertidumbre y la volatilidad financiera, lo que impulsa la demanda de activos refugio como el oro. Mercados de futuros (EE. UU.) Supervisión de la CFTC(Commodity Futures Trading Commission) Contratos de futuros y derivados del oro en Nueva York Garantiza transparencia y reglas claras; los flujos especulativos y de cobertura se reflejan rápidamente en el precio de referencia mundial. Normativa japonesa de metales preciosos Ley de Transacciones Comerciales Específicas (特定商取引法) + normas fiscales Venta minorista de oro físico y condiciones comerciales Impacta el precio final al público (impuestos, márgenes, requisitos de información y protección al consumidor). Bancos centrales Marcos legales de gestión de reservas internacionales Compra y tenencia de oro como reserva oficial Compras institucionales sostenidas refuerzan la tendencia alcista y aportan estabilidad de largo plazo al mercado.

Términos clave

En japonés Rōmaji Significado y explicación 金 kin Oro. Metal precioso usado como reserva de valor y activo refugio. 最高値 saikō-ne Precio más alto registrado hasta la fecha (récord histórico). 接近 sekkin Aproximación. Indica que el precio se acerca a un nivel simbólico (4 700 USD). 米欧 bei-ō Estados Unidos y Europa. Se usa para describir relaciones transatlánticas. 対立懸念 tairitsu-kenen Temor a un enfrentamiento o conflicto político-económico. 資金流入 shikin-ryūnyū Entrada de capitales hacia un activo o mercado. 安全資産 anzen-shisan Activo seguro. Inversión que preserva valor en crisis. 先物 sakimono Futuros. Contratos para comprar/vender un activo a precio fijado. 地金 jigane Oro físico en lingotes, no en joyería.

