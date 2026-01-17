Noticias Nippon

[perū] acelera la modernización militar

Anuncia megaobra naval en el Callao y millonarias compras estratégicas

📍Lima | 16 de enero

 

Washington y Lima quedaron unidos esta semana por una de las operaciones de cooperación militar más ambiciosas de los últimos años. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó oficialmente la posible venta al Gobierno del Perú de un paquete integral de diseño, ingeniería y construcción para la nueva Base Naval del Callao, con un costo estimado de 1.500 millones de dólares, bajo el mecanismo de Foreign Military Sales (FMS).

El proyecto no se limita a levantar muelles y hangares. Incluye estudios de ingeniería, planificación portuaria, infraestructura logística, gestión de contratos, soporte técnico y administración del ciclo de vida de la base, lo que la convertiría en una de las instalaciones navales más modernas del Pacífico Sur. Las imágenes conceptuales revelan un complejo con diques, rompeolas, zonas de atraque para grandes buques de guerra y áreas industriales de mantenimiento.

En paralelo, documentos presupuestarios peruanos para 2026 confirman que el Ministerio de Defensa ha destinado miles de millones de soles a la Base Naval del Callao (Fases 1 y 3), a la industria naval y a la adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en un contexto de renovación integral de capacidades estratégicas. Las fotografías de cazas modernos (como Rafale, Gripen o F-16 en evaluaciones comparativas) ilustran el tipo de plataformas que Lima estudia incorporar para reemplazar flotas envejecidas.

La modernización del Callao no solo tiene un sentido militar: consolida al puerto como nodo logístico clave del Pacífico, con implicancias geopolíticas, control marítimo, lucha contra el narcotráfico y protección de rutas comerciales en una región donde la competencia estratégica entre potencias es cada vez más visible.

 

⚖️ Marco legal y estratégico

1. Foreign Military Sales (FMS) – EE. UU.

  • Reguladas por la Arms Export Control Act (AECA).
  • Requiere notificación y autorización del Congreso estadounidense.
  • Permite a gobiernos aliados adquirir servicios, infraestructura y soporte militar bajo supervisión del Departamento de Estado y la DSCA.

2. Legislación peruana

  • Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.
  • Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
  • Ley de Contrataciones del Estado para obras de defensa.
  • Política de Seguridad y Defensa Nacional (Libro Blanco).

3. Derecho del Mar y Seguridad Regional

  • Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
  • Acuerdos de cooperación naval en el Pacífico Sur.
  • Rol estratégico del Callao en control de ZEE, rutas comerciales y operaciones humanitarias.

 

