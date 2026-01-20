[imin kaikaku] Cero inmigrantes ilegales

El gobierno japonés tomará medidas extremas contra los residentes ilegales

📍Tokyo | 20 de enero

En plena antesala electoral, el Partido Liberal Democrático (PLD) ha decidido colocar la migración en el centro del debate político, priorizando una campaña explícita contra los residentes en situación irregular. Este 20 de enero se conocieron los lineamientos del nuevo paquete de propuestas que el Buró de Política Migratoria del PLD presentará en los próximos días a la primera ministra Takaichi, con un mensaje claro: avanzar hacia el objetivo de 「不法滞在者ゼロ」 (cero inmigrantes ilegales).

La propuesta se estructura en torno a una narrativa de seguridad, control y equidad, apelando directamente a la “ansiedad” y al “sentimiento de injusticia” percibidos entre la población japonesa. Bajo ese marco, el partido plantea reducir a la mitad el número de extranjeros con orden firme de deportación y duplicar las expulsiones financiadas con recursos públicos, reforzando así la capacidad del Estado para ejecutar retornos forzosos. El Gobierno prevé consolidar esta línea dura en una reunión interministerial prevista para el día 23, donde se definirá la nueva política básica sobre extranjeros.

Uno de los puntos más sensibles es el endurecimiento del acceso a la nacionalidad japonesa. El PLD propone elevar el requisito de residencia para la naturalización (帰化) de los actuales cinco años a diez años como regla general, una medida que busca desalentar la permanencia prolongada sin integración plena. A ello se suma la intención de registrar la nacionalidad de los nuevos residentes en viviendas públicas y en complejos de la Agencia de Renovación Urbana (UR), abriendo un debate sobre privacidad, discriminación y control administrativo.

El documento también conecta migración y seguridad nacional, al proponer la nacionalización de islas deshabitadas sin propietario identificado, ante la preocupación por compras de tierras por parte de extranjeros en zonas estratégicas. Aunque el PLD reconoce las limitaciones impuestas por normas internacionales sobre propiedad privada, deja abierta la puerta a nuevas reglas legales específicas, reforzando el discurso de soberanía territorial en un contexto regional cada vez más tenso.

En paralelo al enfoque punitivo, el partido introduce un componente de “convivencia condicionada”: la creación de un programa integral obligatorio para que los extranjeros aprendan japonés y conozcan las normas e instituciones del país. El grado de cumplimiento y comprensión de este programa sería utilizado como criterio en los procesos de renovación o evaluación del estatus de residencia. También se promete ampliar el apoyo a municipios con alta concentración de niños extranjeros, aunque sin desligar esta ayuda del marco general de control migratorio.

Finalmente, el PLD incorpora un tema que genera amplio respaldo social: el combate al supuesto “uso gratuito” del sistema de salud por parte de extranjeros. La propuesta reduce drásticamente el umbral de deuda médica que permite registrar a un extranjero como moroso —de 200 mil yenes a solo 10 mil— y amplía el registro desde turistas de corto plazo a residentes de mediano y largo plazo. Esta medida refuerza la narrativa de que la política migratoria debe proteger los recursos públicos frente a abusos.

Con la mirada puesta en las elecciones a la Cámara Baja (27 de enero–8 de febrero), el Partido Liberal Democrático busca convertir la migración en un tema identitario y electoral, donde la promesa de orden y control sobre los residentes ilegales se presenta como garantía de seguridad y estabilidad. El debate, sin embargo, promete ser intenso: entre la necesidad real de mano de obra extranjera y el endurecimiento del discurso político, Japón entra en una nueva fase de tensión entre apertura económica y cierre social.

Marco Legal y términos

Término en japonés Rōmaji Traducción y Explicación 不法滞在者 Fuhō taizai-sha Residentes ilegales: Personas que se encuentran en el país sin el permiso adecuado o que exceden su tiempo de estancia permitido. 国有化 Kokuyūka Nacionalización: Proceso mediante el cual el Estado toma la propiedad de una tierra o recurso que antes era de propiedad privada. En este contexto, se refiere a la nacionalización de islas sin dueño. 帰化 Kika Naturalización: Proceso legal por el cual un extranjero adquiere la ciudadanía de Japón. 公営住宅 Kōei jūtaku Viviendas públicas: Viviendas gestionadas por el gobierno para personas de bajos ingresos o que cumplen con ciertos criterios. 在留審査 Zairyū shinsa Examen de residencia: Proceso de revisión y aprobación de la situación migratoria de los extranjeros en Japón. 無主の離島 Mushi no ritō Islas sin dueño: Islas cuyo propietario es desconocido, lo que abre la posibilidad de que sean nacionalizadas. 退去強制 Taikyoku kyōsei Deportación forzada: El proceso mediante el cual se obliga a un residente ilegal a salir del país. 安全保障 Anzen hoshō Seguridad nacional: El conjunto de políticas y medidas destinadas a proteger la seguridad del país frente a amenazas internas y externas. 医療費「ただ乗り」 Iryō-hi «tada-nori» Abuso del sistema de salud: Casos en los cuales los turistas o residentes no pagan los costos de atención médica que han recibido.

