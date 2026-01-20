[imin kaikaku]  ¡Cambio radical!

El gobierno japonés podría establecer un techo para extranjeros y modificar las reglas de residencia

📍Tokyo | 20 de enero

En un reciente movimiento político, el partido Nihon Ishin no Kai (日本維新の会) ha propuesto al gobierno establecer un límite en la proporción de extranjeros en la población japonesa. Según su propuesta, la tasa de incremento de la inmigración debe ser controlada mediante un tope en el porcentaje de extranjeros, con el objetivo de garantizar la estabilidad social y el bienestar de la población. Este enfoque es parte de sus promesas electorales para las próximas elecciones a la Cámara Baja.

El partido señala que, para asegurar una transición armoniosa hacia el futuro, es crucial formular políticas de población claras que determinen cómo y cuántos extranjeros se pueden recibir en Japón. Resaltan la importancia de tomar como referencia casos de otros países donde el aumento de la población extranjera ha dado lugar a conflictos sociales, sugiriendo que Japón debería evitar una situación similar.

Además, el partido propone que el gobierno elabore una estrategia nacional basada en proyecciones demográficas y que se establezcan medidas como el refuerzo de la gestión de visas, así como la incorporación de requisitos de competencia en japonés para aquellos que deseen obtener permisos de residencia permanentes.

Este conjunto de propuestas será presentado al gobierno en los próximos días, y el partido tiene previsto incorporarlas a sus promesas de campaña para las elecciones de la Cámara Baja.

Marco legal

Término en japonés Rōmaji Significado y Desglose 外国人労働者 (Gaikokujin rōdōsha) Gaikokujin rōdōsha Trabajadores extranjeros: Se refiere a los individuos provenientes de otros países que trabajan en Japón, ya sea temporal o permanentemente. ビザ (Biza) Biza Visa: Permiso oficial que autoriza a un extranjero a ingresar o permanecer en Japón. 永住権 (Eijūken) Eijūken Residencia permanente: Estatus legal que otorga a los extranjeros el derecho a vivir en Japón de manera indefinida. Términos clave Japonés Rōmaji Significado y Desglose 外国人 (Gaikokujin) Gaikokujin Extranjeros, personas que no tienen nacionalidad japonesa y que viven en el país por trabajo o estudio. 比率 (Hiritsu) Hiritsu Tasa o proporción de un grupo dentro de un total, en este caso, la proporción de extranjeros dentro de la población. 上限 (Jōgen) Jōgen Límite o tope, refiere al porcentaje máximo propuesto para la inmigración extranjera. 提言 (Teigen) Teigen Propuesta o recomendación formal presentada al gobierno o una institución. 永住許可 (Eijū kyoka) Eijū kyoka Permiso de residencia permanente, condición legal que permite a los extranjeros vivir indefinidamente en Japón. 日本語能力 (Nihongo nōryoku) Nihongo nōryoku Habilidad en el idioma japonés, en el contexto de los requisitos para residencia permanente.

