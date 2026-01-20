[ihō yakubutsu]  De estrella a sospechosa

Allanamiento en casa de Yonekura revela drogas ilegales, colaborará con autoridades

📍Tōkyō | 20 de enero

Un escándalo sin precedentes está sacudiendo el mundo del espectáculo japonés: la famosa actriz Yonekura Ryōko se encuentra bajo investigación por violación de la Ley de Control de Narcóticos. Fuentes cercanas a la investigación citadas por medios locales han revelado que la estrella de la televisión y el cine podría estar involucrada en un caso de narcotráfico. La investigación, que ha dejado a todos sorprendidos, fue llevada a cabo por la División de Control de Narcóticos de la Oficina de Salud Pública de Kanto-Shinetsu, que realizó un allanamiento en la residencia de Yonekura y en la de un hombre de nacionalidad argentina, quien también está siendo investigado.

Durante el allanamiento, se incautaron sustancias que, después de ser analizadas, resultaron ser ilegales. El descubrimiento de estas sustancias ha desatado una ola de especulaciones sobre la implicación de la actriz en actividades ilícitas. Aunque el hombre argentino, que parece estar vinculado al caso, ya ha salido de Japón, las autoridades siguen considerando cargos de posesión compartida de las drogas, lo que mantiene el caso en la mira pública.

La Fiscalía de Tokio ahora tiene en sus manos los documentos enviados por las autoridades y está evaluando con cautela los próximos pasos a seguir. Las preguntas sobre el futuro de Yonekura en la industria del entretenimiento japonés siguen siendo inciertas, ya que la actriz podría enfrentarse a graves consecuencias legales si se confirma su implicación en el tráfico de sustancias controladas. Los seguidores de la estrella esperan respuestas rápidas en este caso que amenaza con ensuciar su reputación.

Ante la presión mediática, Yonekura se vio obligada a romper su silencio en diciembre de 2025. A través de un comunicado en su página web, admitió que las autoridades entraron a su hogar como parte de la investigación y aseguró que está cooperando plenamente con las autoridades. «La situación está resuelta gracias a mi colaboración», declaró, pero el escándalo sigue de fondo, y muchos se preguntan si será suficiente para disipar las dudas que han puesto en peligro su carrera y su imagen pública.

¿Quien es Yonekura?

Yonekura Ryōko (米倉涼子) es una actriz y modelo japonesa de gran renombre, conocida por su trabajo en televisión, cine y teatro. Nació el 1 de agosto de 1975 en Kanagawa, Japón. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo en su adolescencia, pero fue su participación en diversas dramas de televisión y películas lo que la catapultó a la fama.

Uno de sus papeles más populares fue en la serie de televisión «Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon» (ドクターX～外科医・大門未知子～), en la que interpretó a Michiko Daimon, una cirujana independiente y sin filtros que desafía las convenciones del sistema médico japonés. Este papel la hizo muy popular tanto en Japón como en otros países. La serie, que ha sido un gran éxito, ha consolidado su imagen como una actriz versátil y fuerte.

Además de su carrera en la televisión, Yonekura también ha trabajado en el cine y el teatro, mostrando una gran capacidad actoral y manteniendo una presencia constante en la industria del entretenimiento japonés. Además, ha sido conocida por su elegancia y estilo, y ha sido una figura destacada en la moda y los medios.

A lo largo de su carrera, ha sido premiada y reconocida por su talento actoral y ha acumulado una gran base de seguidores tanto dentro como fuera de Japón. Sin embargo, también ha enfrentado controversias y situaciones que han sacudido su imagen pública.





Marco legal:

Término en japonés Rōmaji Significado en español 麻薬取締法 Mayaku torishimarihō Ley de Control de Narcóticos: Regula la fabricación, posesión, venta y tráfico de sustancias prohibidas en Japón. 書類送検 Shorui sōken Remisión de documentos a la fiscalía: Proceso por el cual las autoridades envían los documentos del caso para que la fiscalía los revise y determine si hay pruebas suficientes para presentar cargos. 家宅捜索 Kataku sōsaku Allanamiento domiciliario: Acción de las autoridades de ingresar a una residencia para buscar pruebas relacionadas con un crimen. 鑑定 Kantei Peritaje: Proceso de análisis científico o técnico para confirmar la naturaleza de los objetos incautados.

Palabras clave:

Términos legales clave que estructuran la investigación y ayudan a entender el alcance y la gravedad del caso dentro del sistema judicial japonés.

Rōmaji Japonés Significado en español Mayaku torishimarihō ihan 麻薬取締法違反 Violación de la Ley de Control de Narcóticos. Shorui sōken 書類送検 Remisión de documentos a la fiscalía para evaluar cargos. Kataku sōsaku 家宅捜索 Allanamiento de domicilio autorizado por las autoridades. Kantei 鑑定 Peritaje técnico o científico de las pruebas incautadas.

