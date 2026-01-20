[sākka] Lesión de Kubo genera incertidumbre

¡El alma de Japón en duda! Kubo se lesiona y su futuro en el Mundial pende de un hilo

📍Tōkyō | 20 de enero

Kubo Takefusa, una de las figuras más destacadas de la selección de Japón y jugador de la Real Sociedad en la Liga Española, sufrió una lesión en el tendón de la corva (musculatura isquiotibial) de la pierna izquierda durante el partido contra el Barcelona el 19 de enero. El incidente ocurrió en la segunda mitad del encuentro, cuando Kubo se detuvo repentinamente, se sujetó el muslo y cayó al suelo. Tras ser atendido en el campo, fue evacuado en camilla y reemplazado por su entrenador.

Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que Kubo había sufrido una lesión en la parte posterior de su muslo izquierdo, aunque aún no se ha especificado la gravedad del daño. El joven delantero de 24 años, conocido por su habilidad con el balón y su agilidad, compartió a través de sus redes sociales que se tomará un tiempo para recuperarse adecuadamente, con la promesa de regresar más fuerte.

Este contratiempo llega en un momento crítico para la selección japonesa, ya que el Mundial de la FIFA se celebrará en pocos meses. La preocupación crece entre los seguidores del fútbol japonés, especialmente por la reciente cadena de lesiones que ha afectado a varios jugadores clave.

La noticia de la lesión de Kubo ha provocado un amplio seguimiento, ya que su rendimiento en la selección es fundamental para las aspiraciones de Japón en el Mundial. Los aficionados esperan que el futbolista logre recuperarse a tiempo y continúe siendo un pilar ofensivo en los planes del entrenador.

Otros jugadores lesionados:

Minamino Takumi (volante)

– Ha quedado prácticamente descartado para el Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión grave que requiere muchos meses de recuperación y generalmente impide jugar torneos importantes en ese año. Kamada Daichi (volante)

– También ha estado ausente del equipo debido a una lesión en el tendón de la corva (hamstring), y aún está en proceso de recuperación. Ueda Ayase (atacante)

– Sufrió un golpe menor (knock) y también ha estado fuera de las canchas temporalmente. Suzuki Zion (golero)

– Sufrió una fractura en la mano izquierda durante compromisos con su club, el Parma Calcio, en la Serie A italiana, y fue operado con éxito.

🏆 Rivales de Japón en el Mundial 2026

Japón integra el Grupo F

Fecha Partido Sede / Ciudad 14 de junio de 2026 Países Bajos vs. Japón AT&T Stadium — Dallas, Texas, EE. UU. 20 de junio de 2026 Túnez vs. Japón Estadio BBVA — Monterrey, México 25 de junio de 2026 Japón vs. Ganador Repechaje UEFA B AT&T Stadium — Dallas, Texas, EE. UU.

El tercer rival aún no está definido (se decidirá en marzo de 2026) y saldrá de un grupo de equipos europeos como Ucrania, Suecia, Polonia o Albania .

o . Todos los juegos se disputarán a las 11:00 am (horario japonés)

Palabras clave

Término Rōmaji Significado y Desglose Lesión Kenka (けが) Se refiere a cualquier tipo de daño o herida sufrida en una parte del cuerpo. En este caso, se especifica como una lesión muscular en el muslo izquierdo. Pierna izquierda Hidari ashi (左足) La pierna izquierda de Kubo es la afectada por la lesión. En el fútbol, las lesiones en la pierna de apoyo o en la que se usa para disparar son cruciales. Muslo Futōmomo (太もも) Describe la parte superior de la pierna. En el caso de Kubo, la parte posterior del muslo izquierdo fue la más afectada. Retiro Taisha (退社) En este contexto, significa dejar de jugar temporalmente para poder recuperarse adecuadamente. Selección nacional de Japón Nihon daihyō (日本代表) Se refiere al equipo nacional de Japón, en este caso la selección de fútbol, de la cual Kubo es una de las figuras más destacadas. Jugador clave Jūyō gāru (重要ガール) Se refiere a un jugador crucial o importante dentro del equipo, como lo es Kubo para la selección nacional. Importante, útil Yūyō (有用) Término que denota la relevancia de algo o alguien en un contexto determinado, en este caso, la importancia de Kubo para el equipo nacional. Comparación Hikaku (比較) Se refiere al acto de comparar dos o más elementos, en este caso, podría referirse a la comparación de la lesión de Kubo con otras en jugadores similares. Examen físico Shintai shinjitsu (身体真実) Se refiere a la evaluación del estado físico de Kubo para determinar la gravedad de su lesión y el tiempo de recuperación necesario.

©2026 NoticiasNippon