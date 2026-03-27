[ sakkā ] disciplina de hierro para el Mundial 2026

FIFA impone 5 reglas que aniquilan la pérdida de tiempo

📍Tōkyō | 28 de marzo

Con la precisión de un reloj de alta gama y la disciplina que caracteriza al espíritu competitivo, la FIFA y la IFAB han anunciado una transformación radical en el reglamento para la Copa del Mundo 2026. En un torneo histórico que unirá a Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones, el organismo rector ha decidido que el «antifútbol» no tendrá lugar en el campo de juego.

La consigna es clara: dinamismo absoluto. A continuación, los cinco pilares de esta nueva era:

⏱️ 1. Sustituciones: El «Castigo del Minuto»

El espectáculo no se detiene. El jugador sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego.

La Sanción: Si el futbolista demora su salida, su equipo deberá jugar con 10 hombres durante un minuto completo. El reemplazo solo podrá ingresar tras cumplirse la penalización cronometrada por el cuarto árbitro.

🏁 2. La Regla de los 5 Segundos (Cuenta Regresiva Visual)

Se acabó la especulación en las reanudaciones. Los árbitros aplicarán una cuenta regresiva estricta de 5 segundos:

Saques de banda: Si se excede el tiempo, la posesión se entrega al rival.

Saques de meta: Si el guardameta retiene el balón más de 5 segundos, la sanción será un tiro de esquina para el equipo contrario. Una medida drástica para mantener el flujo del combate.

🛡️ 3. «Solo el Capitán»: El Respeto como Norma

Buscando erradicar el caos y las protestas masivas, la FIFA establece la Zona de Exclusión.

Protocolo: Únicamente el capitán de cada escuadra tiene permiso para dirigirse al colegiado. Cualquier otro jugador que rodee o increpe al árbitro recibirá una tarjeta amarilla automática. La jerarquía y el orden serán innegociables.

🖥️ 4. VAR con «Súper Poderes» Preventivos

El Sistema de Videoarbitraje expande sus fronteras para garantizar la justicia deportiva. Ahora intervendrá en:

Segundas amonestaciones: Se podrán corregir errores manifiestos en tarjetas amarillas que deriven en expulsión.

Tiros de esquina: Se revisarán decisiones erróneas para evitar que un córner mal concedido altere el marcador final.

🚑 5. El «Minuto Médico» contra la Simulación

Para desalentar a quienes fingen lesiones para detener el cronómetro, se implementa un protocolo de espera:

Protocolo: Todo jugador atendido médicamente en el campo deberá permanecer fuera de él por 60 segundos obligatorios.

Excepción: Solo se permitirá el reingreso inmediato si la lesión fue producto de una falta que resultó en tarjeta para el infractor.

📉 El Fin de la Especulación

Este cambio de paradigma beneficia directamente a las selecciones con alta resistencia física y propuestas de juego fluido. Aquellos equipos que tradicionalmente apuestan por la fricción y el corte sistemático del juego se enfrentan a un escenario crítico. La FIFA ha enviado un mensaje contundente: el tiempo es sagrado.

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