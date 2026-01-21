[sakkā] A un paso de la historia

Japón resiste, golpea y avanza: la nueva generación no se rinde

📍Yeda | 21 de enero

La rivalidad más intensa del fútbol asiático volvió a escribir un capítulo vibrante en Arabia Saudita. La U-23 de Japón superó por 1-0 a Corea del Sur y selló su pase a la final de la AFC U23 Asian Cup quedando a solo un triunfo de defender el título continental.

Pensando ya en Los Ángeles 2028, Japón apostó en este torneo por una generación joven —jugadores nacidos desde 2005— y el proyecto respondió con carácter. Tras una fase de grupos perfecta ante Siria, Emiratos Árabes Unidos y Catar, y una dramática victoria por penales frente a Jordania en cuartos, el equipo llegó al clásico asiático con rotaciones clave pero con la misma ambición intacta.

Desde el arranque, el conjunto japonés tomó el control del partido. A los 11 minutos, Michiwaki Yutaka tuvo la apertura tras un pase largo de Nagano Shuto pero su definición se fue apenas desviada. El dominio encontró premio al minuto 36: tras un córner de Satō Ryūnosuke Satō y un primer cabezazo contenido por el arquero coreano, Koizumi Yoshito reaccionó más rápido que todos y empujó el balón para el único gol de la noche.

Corea del Sur reaccionó en el segundo tiempo con cambios ofensivos y momentos de alta presión. Un potente remate de media distancia de Jang Seok-hwan estremeció el travesaño y mantuvo el suspenso. Japón, incluso con la lesión de Rion Ichihara, respondió con serenidad: defensa ordenada, lectura táctica y temple para resistir los últimos embates. El pitazo final confirmó la victoria japonesa y el pase a la gran final.

La final se disputará el 24 de enero (25 de enero, 00:00 hora de Japón – transmisión vía DAZN) frente al ganador del duelo entre Vietnam y China. Corea del Sur, en tanto, jugará el partido por el tercer lugar. Japón está a un paso del bicampeonato y esta generación ya empieza a mandar un mensaje fuerte al futuro.

2026 Noticias Nippon