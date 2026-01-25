[sakkā] Japón hace historia en Asia

Fútbol total nipón: presión, goles y autoridad para levantar la copa

📍Yeda | 25 de enero

Bajo las luces del AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026, Japón escribió una noche de oro. Con fútbol valiente, presión asfixiante y una serenidad que solo tienen los campeones, la selección nipona aplastó 4–0 a China PR en la final disputada en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, convirtiéndose en el primer equipo en defender el título y levantar el trofeo por tercera vez.

El pitazo inicial, precedido por una ceremonia de cierre vibrante, fue la señal para que Japón tomara el mando. Desde el arranque, Brian Nwadik probó los reflejos del guardameta Li Hao y dejó claro el guion: intensidad, vértigo y determinación. China PR intentó responder —Xiang Yuwang rozó el gol en los primeros minutos—, pero la balanza ya se inclinaba.

El quiebre llegó temprano. Yuto Ozeki, con un derechazo potente tras el recorte de Shusuke Furuya, encontró un desvío fatal que abrió el marcador y quebró la resistencia china. Ocho minutos después, un balón suelto en el área fue castigado por Kosei Ogura, implacable, para el 2–0. Japón respiraba campeón; China, herida, buscaba aire.

La segunda mitad confirmó la superioridad. Un penal por mano fue transformado con temple por Ryunosuke Sato, y aunque China PR se negó a rendirse —incluso celebró un gol anulado por fuera de juego—, el desenlace estaba escrito. A falta de catorce minutos, Ogura volvió a golpear desde media distancia; un leve desvío selló el 4–0 y cerró la final como un manifiesto de autoridad.

Los premios coronaron la noche japonesa. Sato fue elegido MVP del torneo, decisivo en los seis partidos, autor de cuatro goles y dos asistencias, confirmando su jerarquía a los 20 años (milita en FC Tokyo). En el arco, Rui Araki fue distinguido como Mejor Portero, sostén silencioso de un equipo que concedió poco y ganó todo (defiende los colores de Gamba Osaka).

Para China PR, quedó el orgullo de una campaña memorable y el dolor de una final imposible. Para Japón, la certeza de una generación que no solo gana, marca época. En Jeddah, el futuro habló japonés.

2026 Noticias Nippon