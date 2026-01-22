[tenisu] Un “come on” que incomodó

Tensión tras el último punto: el gesto que rompió el silencio

📍Melbourne | 22 de enero

El partido había terminado, pero el clima no. Tras casi dos horas de batalla en la pista de Melbourne, Ōsaka Naomi selló su pase a la tercera ronda del Abierto de Australia al vencer a la rumana Sorana Cirstea por 6-3, 4-6 y 6-2. Sin embargo, el último intercambio no fue el punto final de la historia.

Apenas concluido el encuentro, Cirstea dejó ver su molestia. Sin gestos exagerados, pero con palabras directas, expresó su descontento a Osaka en la red, generando un ambiente inusualmente tenso para un cierre de Grand Slam. El murmullo se extendió por el estadio: algo había ocurrido más allá del marcador.

Minutos después, en la entrevista a pie de cancha, Osaka aclaró el origen del desencuentro. Reconoció que durante el partido se animó a sí misma con un “¡Come on!” entre su primer y segundo saque, una práctica habitual para concentrarse, pero que su rival interpretó como una provocación. “Parece que se molestó por eso”, dijo con tono apagado, lejos de la euforia de la victoria.

La japonesa fue más allá y mostró empatía. Recordó que Cirstea es una jugadora experimentada y sugirió que este podría haber sido uno de sus últimos Abiertos de Australia. “Si la hice enojar, lo siento”, añadió, visiblemente afectada, subrayando que nunca fue su intención faltar al respeto.

Ya con mayor calma, Osaka reflexionó sobre la tensión propia de la alta competencia. Admitió que en plena lucha los nervios y la frustración pueden desbordarse, y lamentó que el reclamo no se hubiera planteado durante el partido. El público, que esperaba celebrar la victoria, fue testigo de un cierre poco habitual: un triunfo con sabor a incomodidad.

Así, el duelo dejó una imagen dual. En lo deportivo, Osaka avanza firme. En lo humano, el tenis volvió a mostrar que incluso en la élite, una palabra dicha al calor del juego puede cambiar por completo el tono del final.

ACTUALIZACIÓN

Osaka ofreció disculpas públicas tras la polémica surgida luego de su partido ante Sorana Cirstea en el Australian Open, reconociendo que parte de lo que dijo en su entrevista en cancha después del apretón de manos fue inapropiado.

Osaka explicó que nunca antes había vivido una situación similar y que se sintió confundida por la tensión del momento, entendiendo que las emociones de su rival estaban muy elevadas. Aclaró que su intención al animarse durante el partido es estrictamente personal y no busca distraer ni faltar el respeto a la otra jugadora.

La tenista japonesa precisó que sus disculpas se refieren exclusivamente a sus comentarios durante la entrevista en cancha —no a un intercambio directo con Cirstea— y admitió que pudo haberse expresado de una manera mucho más cuidadosa y respetuosa, subrayando que faltar el respeto “no es lo que hace” como deportista ni como persona.

🧾 Marco legal y reglamentario

Incidentes verbales y conducta deportiva en el tenis profesional.

Eje normativo Qué regula Cómo aplica al caso Código de Conducta WTA Comportamiento de las jugadoras durante y después s del partido Las expresiones verbales están permitidas siempre que no constituyan insultos, burlas directas o provocaciones antideportivas Reglas de la ITF (Grand Slams) Normas comunes para torneos mayores El Self-encouragement (auto-motivación ) es legal si no interfiere con el juego del rival Deportividad (Sportsmanship) Respeto mutuo entre jugadoras Las quejas deben canalizarse a través del juez de silla, no mediante confrontaciones personales Autoridad del juez de silla Control del orden y la conducta en cancha Si hubiera considerado la expresión excesiva, podrá advertir o sancionar; no ocurrió Protocolo post-partido Saludo en la red y entrevistas No hay sanción por desacuerdos verbales posteriores si no escalan a insultos o gestos ofensivos

