[kiken] Ōsaka se retira del Australia Open

“Me rompe el corazón”: Osaka abandona el Australian Open para evitar una lesión mayor

📍Melbourne | 24 de enero

En silencio y con una mezcla de decepción y prudencia, Osaka Naomi puso fin este sábado a su recorrido en el Abierto de Australia antes de disputar su partido de tercera ronda frente a la local Maddison Ingles. La decisión, anunciada directamente por la propia jugadora en redes sociales, cerró una campaña breve pero intensa, marcada tanto por el brillo estético como por la tensión competitiva.

La bicampeona en Melbourne explicó en un mensaje publicado en redes sociales que abandonaba el torneo “para tratar algo que mi cuerpo necesita después de mi último partido”, sin entrar en detalles médicos. El tono fue íntimo y contenido, pero cargado de frustración. “Estaba muy emocionada por seguir adelante y esta racha significaba mucho para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón”, escribió. “Pero no puedo arriesgarme a causar más daño”.

La reaparición de Osaka en el primer Grand Slam del año había captado miradas desde el primer día. En su debut, saltó a la pista con un sombrero de ala ancha, velo y una sombrilla blanca, una puesta en escena poco habitual en el circuito, diseñada junto a su patrocinador Nike y que rápidamente se volvió viral. Moda, identidad y tenis volvieron a mezclarse en una jugadora que nunca ha pasado desapercibida.

En lo deportivo, su última actuación llegó en la segunda ronda, donde superó a Sorana Cirstea por 6-3, 4-6 y 6-2 en un duelo cargado de nervio en la Margaret Court Arena. El cierre del partido, sin embargo, dejó una imagen incómoda: apenas un apretón de manos sobre la red y miradas esquivas.

Mientras se dirigían al juez de silla, Osaka rompió el silencio con una pregunta directa: “¿A qué ha venido eso?”. La respuesta, según relató después la propia japonesa, estuvo ligada a los constantes “¡Vamos!” con los que se animó durante el encuentro. “Al parecer, muchos ‘¡Vamos!’ le molestaron”, explicó. Y añadió, con un comentario que no pasó inadvertido: “Creo que este era su último Abierto de Australia, así que… lo siento si se enojó por eso”.

Así, entre declaraciones sinceras, gestos tensos y una retirada forzada por el cuerpo, Naomi Osaka se despidió prematuramente de Melbourne. No fue el final que buscaba, pero sí otro recordatorio de la fragilidad que acompaña incluso a las campeonas más grandes, cuando la exigencia física y emocional vuelve a pasar factura.

Mensaje

“He tenido que tomar la difícil decisión de retirarme para atender algo que mi cuerpo necesita después de mi último partido.

Estaba muy emocionada por seguir adelante y esta racha significaba muchísimo para mí, así que tener que detenerme aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a causar más daño si quiero volver a la cancha.

Gracias por todo el amor y el apoyo… Estoy profundamente agradecida con todas las personas que me han acompañado y abrazado tanto.

Y gracias a todo mi equipo por estar siempre a mi lado, y a los organizadores del torneo por su amabilidad.

¿Qué permite el reglamento del Abierto de Australia?

En los torneos de Grand Slam, una jugadora puede retirarse antes o durante un partido si considera que existe riesgo para su salud física, sin obligación de revelar públicamente el diagnóstico médico.

La organización del torneo y la WTA respetan la decisión del atleta cuando esta se basa en criterios médicos o preventivos, priorizando la integridad física sobre la continuidad competitiva.

📌 En estos casos:

•La rival avanza automáticamente a la siguiente ronda (walkover).

•No se aplican sanciones deportivas.

•El jugador o jugadora mantiene el derecho a la confidencialidad médica.

Términos claves

◆ 棄権（きけん）

Rōmaji: kiken

Significado: Retiro voluntario de una competición.

👉 Se usa cuando un atleta decide no competir antes del inicio del partido.

◆ 体調不良（たいちょう ふりょう）

Rōmaji: taichō furyō

Significado: Mal estado físico o condición corporal deficiente.

👉 Término amplio que no especifica lesión concreta, muy común en comunicados oficiales.

◆ 無理をしない

Rōmaji: muri o shinai

Significado: No forzarse / no exceder los límites del cuerpo.

👉 Expresión frecuente en el deporte japonés, asociada a la prevención y el autocuidado.

◆ グランドスラム

Rōmaji: gurando suramu

Significado: Grand Slam.

👉 Se refiere a los cuatro torneos más importantes del tenis mundial.

◆ 精神的・肉体的負担

Rōmaji: seishinteki / nikutaiteki futan

Significado: Carga mental y física.

👉 Concepto clave para entender las decisiones de atletas de élite como Osaka, conocida por hablar abiertamente sobre salud mental.

