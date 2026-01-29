[tenki keihō] tormenta blanca sacudirá el páis

El frío no da tregua: fuertes nevadas cubrirán de norte a oeste

📍Tōkyō | 29 de enero

La calma del invierno japonés está a punto de romperse. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió este 29 que, desde Tōhoku hasta el oeste de Japón, se espera un episodio de fuertes nevadas, principalmente en las zonas del lado del mar de Japón, con efectos que podrían extenderse hasta el día 30.

Las autoridades meteorológicas pidieron máxima precaución ante posibles problemas de tránsito por carreteras congeladas, así como por la acumulación de nieve en cables eléctricos y árboles, y el riesgo de avalanchas en zonas montañosas. El fenómeno no se limitará a las regiones tradicionalmente afectadas por la nieve: incluso áreas donde suele ser poco frecuente podrían verse sorprendidas.

En el sur de Kantō, una vaguada atmosférica se formará hacia la noche del día 29. Esto abre la posibilidad de que zonas llanas, incluidos los 23 distritos de Tokio, registren acumulación de nieve, un escenario poco habitual que suele alterar la vida cotidiana de la capital.

Según el organismo meteorológico, hasta el día 30 una masa de aire frío muy intensa descenderá sobre el archipiélago, reforzando el típico patrón invernal de presión. Como resultado, la vertiente del Pacífico, desde el este hasta el oeste de Japón —normalmente más seca—, también podría experimentar nevadas significativas.

📊 Pronóstico de acumulación de nieve

(hasta las 6:00 a.m. del día 30, en 24 horas)

Hokuriku: hasta 70 cm

Kinki: hasta 60 cm

Tōhoku: hasta 50 cm

Tōkai: hasta 40 cm

Zona llana del sur de Kantō: alrededor de 1 cm

Para las siguientes 24 horas, el panorama sigue siendo severo:

Tōhoku: hasta 70 cm

Hokuriku: hasta 50 cm

Kinki: hasta 30 cm

Las autoridades reiteran el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, revisar información actualizada y prepararse para un invierno que, esta vez, se hará sentir incluso en las grandes ciudades. En Japón, la nieve no siempre llega con ruido, pero cuando lo hace, cambia el ritmo de todo un país. ❄️🇯🇵

📘 Marco legal y administrativo

(Base normativa que sustenta las alertas por nevadas en Japón)

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado 災害対策基本法 Saigai Taisaku Kihon-hō Ley Básica de Medidas contra Desastres Marco legal central para la prevención, alerta y respuesta ante desastres naturales. Obliga a autoridades nacionales y locales a emitir avisos y coordinar medidas. 気象業務法 Kishō Gyōmu-hō Ley de Servicios Meteorológicos Regula las funciones de la Agencia Meteorológica de Japón , incluida la emisión de alertas por nieve, lluvias y fenómenos extremos. 道路法 Dōro-hō Ley de Carreteras Permite restricciones de tránsito y cierres preventivos por congelamiento, nieve o riesgo estructural. 電気事業法 Denki Jigyō-hō Ley de la Industria Eléctrica Establece obligaciones de las compañías eléctricas frente a riesgos como acumulación de nieve en cables. 砂防法 Sabō-hō Ley de Control de Sedimentos Aplica en zonas montañosas; contempla medidas preventivas ante avalanchas y deslizamientos provocados por nieve.

🧊 Términos clave de la noticia

(Kanji + rōmaji + significado contextual)

Kanji Rōmaji Traducción Significado en la noticia 大雪 Ōyuki Gran nevada Nevadas de intensidad suficiente para afectar transporte y servicios básicos. 大雪警戒 Ōyuki keikai Alerta por gran nevada Nivel de advertencia que llama a extremar precauciones y preparación. 路面凍結 Romen tōketsu Congelamiento del pavimento Principal causa de accidentes y cortes de tráfico durante nevadas. 着雪 Chakusetsu Acumulación de nieve Nieve adherida a cables y árboles, con riesgo de caída o cortes eléctricos. 雪崩 Nadare Avalancha Deslizamiento de nieve en pendientes, peligroso en zonas montañosas. 冬型の気圧配置 Fuyugata no kiatsu haichi Patrón invernal de presión Configuración atmosférica típica que intensifica nevadas en Japón. 寒気 Kanki Aire frío Masa de aire frío en altura que favorece nevadas intensas. 積雪 Sekisetsu Acumulación de nieve en el suelo Cantidad de nieve que permanece sobre superficies planas.

