[tenki keihō] posible nevada en el área metropolitana

El frío podría sorprender a los 23 distritos si la temperatura baja más de lo previsto

📍Tōkyō | 2 de marzo

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitió este 2 de marzo al mediodía una “Información sobre fuertes nevadas” para la región de Tokio, anticipando un posible escenario invernal desde la tarde del día 3 hasta el 4 de marzo. El fenómeno estaría asociado a un sistema de baja presión con frente activo que avanzará por la costa sur de Honshu, generando precipitaciones que podrían transformarse en nieve si las temperaturas descienden más de lo estimado.

Según el organismo, las zonas montañosas y áreas elevadas del Tama occidental (多摩西部) y sectores serranos de la región serían las más afectadas, donde se prevén acumulaciones importantes. Sin embargo, el elemento que mantiene en alerta a las autoridades es la posibilidad de que el aire frío sea más intenso de lo previsto: en ese escenario, incluso los 23 distritos especiales de Tokio (東京23区) y las llanuras de Tama podrían registrar acumulación de nieve.

📉 ¿Cuánta nieve se espera?

Las proyecciones oficiales indican:

Del 2 de marzo 12:00 al 3 de marzo 12:00 Tama occidental: hasta 3 cm

Del 3 de marzo 12:00 al 4 de marzo 12:00 Tama sur: hasta 1 cm Tama occidental: hasta 10 cm



Aunque los valores pueden parecer moderados, en Tokio incluso pequeñas acumulaciones pueden generar importantes afectaciones en transporte ferroviario, carreteras elevadas y autopistas urbanas, además de riesgo de congelamiento de pavimento (路面凍結) durante la madrugada.

🗾 Contexto meteorológico

El fenómeno está vinculado al llamado “ciclón de la costa sur” (南岸低気圧 / Nangan Teikiatsu), un patrón clásico que históricamente ha provocado nevadas sorpresivas en el área metropolitana cuando el aire frío coincide con humedad abundante.

La Agencia Meteorológica advirtió que las precipitaciones comenzarán como lluvia o aguanieve en la madrugada del día 3, pudiendo intensificarse hacia la tarde y noche.

🚗 Impacto esperado

Las autoridades piden especial precaución ante:

Posibles retrasos en trenes y autobuses

Accidentes por carreteras resbaladizas

Caídas por hielo invisible en aceras

Interrupciones logísticas en zonas montañosas

En Tokio, donde la infraestructura no está diseñada para grandes acumulaciones, incluso 1–3 cm pueden generar caos vehicular.

📘 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 気象庁 Kishōchō 気象 (clima/meteorología) + 庁 (agencia) Agencia Meteorológica de Japón 大雪 Ōyuki 大 (gran) + 雪 (nieve) Fuerte nevada / gran cantidad de nieve 大雪に関する情報 Ōyuki ni kansuru jōhō 大雪 (gran nevada) + に関する (relativo a) + 情報 (información) Información oficial sobre fuertes nevadas 低気圧 Teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión 前線 Zensen 前 (frente/delante) + 線 (línea) Frente meteorológico 南岸低気圧 Nangan teikiatsu 南 (sur) + 岸 (costa) + 低気圧 (baja presión) Baja presión que avanza por la costa sur 積雪 Sekisetsu 積 (acumular) + 雪 (nieve) Acumulación de nieve 路面凍結 Romen tōketsu 路面 (superficie de la vía) + 凍結 (congelamiento) Congelamiento del pavimento 多摩地方 Tama chihō 多摩 (Tama) + 地方 (región) Región de Tama 東京23区 Tōkyō nijūsan-ku 東京 (Tokio) + 23区 (23 distritos) Los 23 distritos especiales de Tokio

©2026 NoticiasNippon