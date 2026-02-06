[kinenbi] matcha no hi

Koicha y usucha: dos caminos, una sola taza de historia

📍Tōkyō | 6 de febrero

Cada 6 de febrero, Japón baja el volumen del mundo y vuelve la mirada hacia una taza de verde profundo. Es Matcha no hi (抹茶の日), un día que no celebra solo una bebida, sino una forma de estar en el tiempo. La fecha fue establecida en 1992 por el Consejo de Promoción de la Industria del Té de la Ciudad de Nishio, Prefectura de Aichi (愛知県西尾市茶業振興協議会), desde Nishio, en la prefectura de Aichi, una tierra donde el matcha no es moda, sino herencia viva.

El origen del día guarda una belleza discreta, casi susurrada. El 6 de febrero nace de un juego de sonidos: fu (2) y ro (6), que juntos evocan el furo (風炉), el brasero tradicional donde el agua comienza a hervir. Hoy se usa sobre todo en verano, pero en el pasado fue el punto de partida de toda la ceremonia del té. Antes de las reglas, antes de las estaciones, estaba el fuego, el agua y el silencio. Por eso el furo sigue siendo símbolo del origen, y el matcha, su voz más pura.

Matcha no hi no surgió solo como homenaje cultural. También fue una forma de recordar los 120 años del Nishiocha (西尾茶) y de proyectarlo al futuro, dentro y fuera de Japón. Tradición y estrategia caminando juntas, como suele ocurrir en este país.

El matcha (抹茶) es té verde, sí, pero también es disciplina y paciencia. Proviene del tencha (碾茶), hojas cultivadas a la sombra y molidas hasta convertirse en polvo fino. Su color intenso y su sabor umami cuentan historias de campos, de manos expertas, de años buenos y difíciles. Aunque sus raíces están en China, fue Japón quien lo perfeccionó y lo convirtió en el corazón del chanoyu (茶の湯). Hoy, el mundo lo llama Matcha, sin traducirlo, como quien respeta un nombre propio.

En la taza existen dos caminos. El koicha (濃茶), espeso y solemne, oscuro como un bosque profundo, reservado para ceremonias formales y hojas de la más alta calidad. Y el usucha (薄茶), ligero y luminoso, compañero del día a día y de la cocina moderna. Detrás de ambos está el gōgumi (合組), el arte de mezclar hojas de distintos campos para lograr equilibrio, dulzura y armonía. Nada se improvisa.

Fuera de la sala de tatami, el matcha también vive. Aparece en wagashi, helados, chocolates, lattes, fideos soba y salsas. Viaja, se adapta, dialoga con otras culturas, sin perder su identidad. Por eso su nombre no se traduce: se comparte.

Japón dedica varios días al té —el Día del Té Verde, el Día del Té Chino, el Día del Té Japonés—, pero el Día del Matcha ocupa un lugar especial. Resume pasado, presente y futuro en un solo gesto.

En 2021, la Asociación del Aniversario de Japón (日本記念日協会) reconoció oficialmente el Día del Matcha, atribuyéndolo a la 西尾茶協同組合, confirmando a Nishio como uno de los corazones del matcha japonés.

El 6 de febrero no es solo una efeméride. Es una pausa. Un recordatorio de que, incluso en un mundo acelerado, aún hay espacio para batir el té en silencio y escuchar lo que dice el color verde.











Términos clave

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado 抹茶 Matcha Té verde en polvo Té elaborado a partir de tencha molido finamente. Símbolo central del chanoyu y de la cultura del té japonesa. 抹茶の日 Matcha no hi Día del Matcha Efeméride celebrada el 6 de febrero, dedicada a difundir la cultura y el valor económico del matcha. 風炉 Furo Brasero del té Utensilio tradicional para hervir agua. Origen del juego fonético fu (2) – ro (6) que da la fecha al día conmemorativo. 茶の湯 Chanoyu Ceremonia del té Sistema estético y espiritual japonés que estructura el uso ritual del matcha. 碾茶 Tencha Té base del matcha Hojas de té cultivadas a la sombra y no enrolladas, base exclusiva para producir matcha. 濃茶 Koicha Té espeso Matcha de alta gama, textura densa y sabor suave; usado en ceremonias formales. 薄茶 Usucha Té ligero Matcha más fluido y brillante; consumo cotidiano y gastronómico. 合組 Gōgumi Mezcla de hojas Técnica de combinar hojas de distintos campos para lograr equilibrio de sabor y calidad constante. 西尾茶 Nishiocha Té de Nishio Producción emblemática de la ciudad de Nishio, reconocida por su matcha de alta calidad.

