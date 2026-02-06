[ōyuki] Se viene lo peor

Alertan que nuevo pico de nieve extrema amenaza el archipiélago

📍Tōkyō | 6 de febrero

El invierno vuelve a mostrar su rostro más severo en Japón. Las intensas nevadas que afectan al país desde finales de enero ya han dejado 42 personas fallecidas a nivel nacional, según datos de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio del Interior, actualizados la mañana del día 6. La mayoría de las víctimas están relacionadas con accidentes durante tareas de retiro de nieve, caídas y problemas de circulación en zonas con acumulación extrema.

Entre el 7 y el 8, la situación entrará nuevamente en una fase crítica, con un nuevo pico de grandes nevadas concentrado en el lado del Mar de Japón, bajo la influencia de la masa de aire frío más intensa de la temporada. En Hokkaidō, especialmente en la ciudad de Asahikawa, ya se registran condiciones de ventisca severa, con visibilidad prácticamente nula debido al fenómeno de jifubuki (nieve levantada por el viento).

Las autoridades meteorológicas advierten que hasta la noche del día 6 podrían alcanzarse ráfagas de viento de hasta 35 metros por segundo, un nivel comparable al de un tifón, generando tormentas de nieve violentas con alto riesgo para la vida humana, el transporte y la infraestructura.

A partir del día 7 y, sobre todo, durante el día 8, se prevé que la franja del Mar de Japón vuelva a quedar bajo el impacto directo de una poderosa banda de nubes de nieve conocida como JPCZ, especialmente sobre la región de San’in. Este fenómeno puede provocar incrementos bruscos de la acumulación de nieve en pocas horas, elevando el riesgo de colapsos, avalanchas y aislamiento de comunidades.

El impacto no se limitará a las regiones tradicionalmente nevadas. Tokio y su área metropolitana también podrían verse afectadas: durante la tarde del día 7 se espera la llegada de nubes de nieve, y el fin de semana, incluida la jornada de votación del día 8, se pronostican nevadas localizadas. En los 23 distritos de Tokio, la acumulación estimada es de hasta 1 centímetro, suficiente para provocar deslizamientos, retrasos en el transporte y accidentes en zonas urbanas poco habituadas a la nieve.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, prestar especial atención a los adultos mayores y consultar información meteorológica actualizada. En este invierno marcado por récords y tragedias, la nieve vuelve a convertirse no solo en un fenómeno estacional, sino en una amenaza real para la vida cotidiana en Japón.

🧾 Marco legal y administrativo aplicable

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado 災害対策基本法 Saigai taisaku kihon-hō Ley Básica de Medidas contra Desastres Marco central de la política japonesa de prevención y respuesta ante desastres naturales. Permite a gobiernos locales emitir alertas, restringir circulación y movilizar recursos. 大雪警報 Ōyuki keihō Alerta por fuertes nevadas Advertencia oficial de la Agencia Meteorológica cuando existe alto riesgo para la vida, el transporte y la infraestructura por acumulación de nieve. 暴風雪警報 Bōfūsetsu keihō Alerta por tormenta de nieve severa Se emite cuando coinciden nevadas intensas y vientos muy fuertes, reduciendo visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes mortales. 避難指示 Hinan shiji Orden de evacuación Nivel máximo de aviso a la población. Se recomienda evacuar de inmediato por peligro inminente para la vida. 交通規制 Kōtsū kisei Restricciones de tránsito Medidas legales para cerrar carreteras, suspender trenes o limitar circulación ante condiciones climáticas extremas.

❄️ Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Traducción Significado contextual 地吹雪 Jifubuki Ventisca a ras de suelo Nieve acumulada que es levantada por vientos fuertes, causando “paredes blancas” y visibilidad casi cero, común en Hokkaidō. 寒気 Kanki Masa de aire frío Aire extremadamente frío que intensifica nevadas y tormentas invernales; en este caso, el más fuerte de la temporada. 日本海側 Nihonkai-gawa Lado del Mar de Japón Región más vulnerable a nevadas intensas por la interacción entre aire frío continental y humedad del mar. JPCZ JPCZ Zona de convergencia del Mar de Japón Banda persistente de nubes de nieve que puede descargar grandes cantidades en poco tiempo, especialmente peligrosa. 除雪作業 Josetsu sagyō Trabajo de retiro de nieve Actividad de alto riesgo; muchas muertes invernales en Japón ocurren durante estas labores, sobre todo en adultos mayores.

