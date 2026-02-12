[gaikokujin]  Turismo criminal bajo visa corta

Japón detecta incremento de extranjeros que ingresan para operar como ‘receptores de dinero’ en redes de estafa especial

📍Tōkyō | 12 de febrero

En Japón, las llamadas de fraude siguen cruzando fronteras. Mientras los centros telefónicos desde donde se realizan las llamadas —conocidos como kakeko— se instalan cada vez más en el extranjero, dentro del país crece otro fenómeno silencioso: el aumento de extranjeros detenidos como ukeko, es decir, encargados de recoger el dinero de las víctimas.

Según el informe publicado este 12 de febrero por la Agencia Nacional de Policía, en el año Reiwa 7 (2025) fueron detenidas 2.307 personas por su participación en estafas especiales como “retiradores de dinero”, “receptores” o transportistas de efectivo. La cifra representa un leve aumento del 1,5% respecto al año anterior. Sin embargo, el dato que enciende las alertas es otro: 236 de los arrestados fueron extranjeros, casi el doble que en 2024, cuando se registraron 130.

📈 Fraudes de inversión y romance: el salto más fuerte

El crecimiento es aún más marcado en las llamadas estafas tipo inversión o romance difundidas por redes sociales. En este esquema, el total de detenidos fue de 387 personas, un incremento del 200% interanual. Dentro de ese grupo, 124 eran extranjeros, lo que supone un aumento de 4,4 veces en comparación con el año anterior.

Es una transformación estructural del delito: menos contacto físico, más coordinación digital y mayor diversificación de nacionalidades.

🎭 ¿Quiénes son los “ukeko” extranjeros?

Por tipo de rol dentro de las estafas especiales, el grupo más numeroso entre los extranjeros fue el de receptores de dinero(ukeko), con 135 personas detenidas.

Por nacionalidad, el desglose es el siguiente:

China: 50 personas

Malasia: 32

Vietnam: 14

Corea del Sur: 12

Filipinas: 12

Un dato particularmente revelador es el caso de Malasia: de los 32 detenidos, 31 habían ingresado a Japón con visa de corta estancia, principalmente como turistas. Según la Policía, se presume que muchos viajaron específicamente para cumplir el rol de recogida de dinero.

💰 “Trabajo rápido”, dinero rápido

Las autoridades consideran que algunas organizaciones estarían captando personas en el extranjero con la promesa de ganancias rápidas. El mecanismo ha evolucionado para permitir la participación incluso de personas que no hablan japonés.

En lugar de entregar el dinero cara a cara, los estafadores ahora ordenan a las víctimas dejar efectivo o incluso lingotes de oro en lugares designados. Posteriormente, el “receptor” solo debe recoger el paquete. Es un sistema no presencial que reduce riesgos y barreras lingüísticas.

El análisis policial sugiere que esta modalidad facilita la incorporación de extranjeros sin necesidad de interacción verbal directa con la víctima.

⚖️ Contexto y preocupación institucional

Japón enfrenta un escenario complejo: por un lado, mantiene políticas de apertura controlada hacia trabajadores extranjeros y turistas; por otro, observa cómo las redes criminales transnacionales se adaptan rápidamente.

El incremento de extranjeros detenidos no implica necesariamente una mayor tasa de criminalidad entre comunidades migrantes, pero sí refleja que las organizaciones delictivas están ampliando su base operativa internacional.

La policía advierte que el modelo “no presencial” podría seguir expandiéndose. La pregunta ahora es si las medidas migratorias y los controles financieros podrán anticiparse a esta nueva fase del delito digital.

⚖️ Marco legal aplicable a las estafas especiales y participación de extranjeros en Japón

Kanji Rōmaji Traducción / Explicación 刑法 第246条 Keihō Dai 246-jō Artículo 246 del Código Penal: delito de estafa (fraude mediante engaño para obtener beneficio económico). 刑法 第60条 Keihō Dai 60-jō Coautoría: responsabilidad penal conjunta cuando varias personas participan en el delito. 刑法 第62条 Keihō Dai 62-jō Complicidad: quien ayuda o facilita la comisión del delito también es castigado. 有印私文書偽造等 Yūin shibunsho gizō-tō Falsificación de documentos privados con sello o firma (aplicable en fraudes documentales). 組織犯罪処罰法 Soshiki Hanzai Shobatsuhō Ley de Castigo del Crimen Organizado: sanciona delitos cometidos en estructuras criminales organizadas. 犯罪収益移転防止法 Hanzai Shūeki Iten Bōshihō Ley para la Prevención de Transferencia de Ganancias Ilícitas: obliga a reportar transacciones sospechosas. 出入国管理及び難民認定法 Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Ninteihō Ley de Control Migratorio y Reconocimiento de Refugiados: regula estatus de residencia y permite deportación tras condena. 在留資格取消制度 Zairyū Shikaku Torikeshi Seido Sistema de cancelación del estatus de residencia en caso de fraude o actividades fuera del permiso otorgado. 旅券法違反 Ryokenhō Ihan Violación de la Ley de Pasaportes (si hay uso indebido o falsificación de documentos de viaje).

📌 Implicaciones legales clave

El rol de 受け子 (ukeko) o 出し子 (dashiko) es penalmente responsable aunque no haya realizado la llamada fraudulenta.

La participación “no presencial” no exime de responsabilidad penal.

Los extranjeros condenados pueden enfrentar pena de prisión , multa , y posterior deportación .

El uso de visa de corta estancia para delinquir puede derivar en prohibición de reingreso por varios años.

📦 Términos clave del caso

Kanji Rōmaji Significado 特殊詐欺 Tokushu sagi Estafa especial (fraudes organizados como el “ore ore sagi”) 受け子 Ukeko Persona encargada de recoger el dinero de la víctima かけ子 Kakeko Operador telefónico que realiza la llamada fraudulenta 出し子 Dashiko Persona que retira dinero de cajeros automáticos SNS型投資詐欺 SNS-gata tōshi sagi Estafa de inversión a través de redes sociales ロマンス詐欺 Romance sagi Estafa romántica en línea 在留資格 Zairyū shikaku Estatus de residencia

