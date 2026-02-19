[perū] Parlamento vuelve a cambiar el rumbo

Ados meses de las ELECCIONES, el veterano izquierdista José María BALCÁZAR asume el PODER en medio de una CRISIS que no da tregua

📍Lima | 18 de febrero (19 en Tokio)

En una jornada cargada de simbolismo y tensión institucional, el Congreso de la República del Perú eligió este miércoles al veterano político de izquierda José María Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente interino del país.

La votación se produjo tras la destitución de José Jerí, quien apenas permaneció cuatro meses en el cargo. Con 60 votos a favor frente a los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, el Congreso proclamó oficialmente a Balcázar como jefe del Ejecutivo Interino.

La sesión se desarrolló en el histórico recinto Palacio Legislativo del Perú, donde el nuevo mandatario rindió protesta esa misma noche, bajo un fuerte resguardo de seguridad.

UNA PRESIDENCIA BREVE EN MEDIO DE UNA CRISIS PROFUNDA

Balcázar permanecerá en funciones hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que asumirá el presidente o presidenta electa en las elecciones generales convocadas para el 12 de abril.

Su llegada al poder no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo de la inestabilidad crónica que vive el país. En la última década, Perú ha tenido ocho presidentes, cuatro de los cuales fueron destituidos en medio de escándalos políticos o procesos de vacancia.

El actual relevo presidencial se enmarca en una cadena de sucesiones que comenzó tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo en 2022. Tras su caída, asumió Dina Boluarte, cuyo gobierno se extendió hasta 2025 antes de una nueva crisis institucional.

¿QUIÉN ES JOSÉ MARÍA BALCÁZAR?

Veterano jurista y político, Balcázar es militante del partido Perú Libre, organización de izquierda que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia en 2021.

Antes de su carrera parlamentaria, fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú, lo que le otorga un perfil técnico y jurídico dentro de un escenario altamente polarizado.

Su edad —83 años— y su trayectoria judicial lo posicionan como una figura de transición, más que como un líder de reformas profundas. Sin embargo, su pertenencia a Perú Libre podría reactivar debates ideológicos en un Congreso fragmentado.

📊 RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Candidato Partido Votos José María Balcázar Perú Libre 64 Maricarmen Alva Acción Popular 46

Proclamación oficial realizada por el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi.

🔎 CLAVES POLÍTICAS DEL MOMENTO

🗳️ Elecciones generales programadas para el 12 de abril.

🏛️ Mandato interino hasta el 28 de julio.

⚖️ Octavo presidente en una década.

📉 Crisis institucional persistente.

🔥 Polarización ideológica en el Congreso.

UNA TRANSICIÓN BAJO VIGILANCIA

El desafío inmediato de Balcázar será garantizar estabilidad institucional en medio de una ciudadanía cansada de cambios abruptos y una comunidad internacional atenta a la gobernabilidad del país andino.

El Congreso ha vuelto a ejercer su poder decisivo en la sucesión presidencial. La pregunta ahora es si este nuevo liderazgo interino logrará calmar las aguas o si Perú seguirá navegando en la incertidumbre política que lo ha marcado durante la última década.

La cuenta regresiva hacia abril ya comenzó.

📊 Cuadro del Marco Legal Peruano

Norma Artículo Contenido clave Aplicación en el caso Constitución Política del Perú (1993) Art. 113 Establece las causales de vacancia presidencial (muerte, incapacidad moral o física, renuncia, salida del país sin permiso, destitución tras sanción) Algunos sectores argumentaron que la salida debía darse vía vacancia Constitución Política del Perú (1993) Art. 115 Regula la sucesión constitucional en caso de vacancia o impedimento del presidente Permitió que el titular del Congreso asuma la Presidencia Constitución Política del Perú (1993) Art. 117 Limita las causales por las que un presidente puede ser acusado durante su mandato Debate sobre si la censura era el mecanismo adecuado Reglamento del Congreso Art. 86 y ss. Regula la moción de censura contra miembros de la Mesa Directiva Se aplicó en calidad de presidente del Congreso Reglamento del Congreso Art. 68 Procedimiento para la presentación y votación de mociones Las siete mociones fueron acumuladas y votadas en conjunto Constitución Política del Perú (1993) Art. 90 El Congreso es unicameral y ejerce control político Base del control parlamentario Constitución Política del Perú (1993) Art. 102 inc. 2 Facultad del Congreso de ejercer control político Sustenta la potestad de censura

📌 Diferencia clave: Vacancia vs. Censura

Concepto Naturaleza Votación requerida Consecuencia Vacancia presidencial Procedimiento constitucional contra el jefe de Estado 87 votos (2/3 del número legal de congresistas) Cese definitivo del presidente Censura (Mesa Directiva) Mecanismo parlamentario contra el presidente del Congreso Mayoría simple de congresistas hábiles Remoción del cargo congresal, con efecto político inmediato

🔎 Interpretación jurídica del caso

El debate se centró en si correspondía aplicar una vacancia presidencial (por presunta incapacidad moral) o una censura en su calidad de titular del Congreso, dado que la Presidencia fue asumida por sucesión constitucional.

La decisión del pleno fue optar por el mecanismo parlamentario de censura, generando una nueva sucesión constitucional.

Términos clave relacionados con la noticia

Término en kanji Rōmaji Desglose Significado 大統領 daitōryō 大 (dai) = grande / 統領 (tōryō) = líder supremo Presidente de la República 議会 gikai 議 (gi) = deliberar / 会 (kai) = asamblea Congreso / Parlamento 解任 kainin 解 (kai) = remover / 任 (nin) = cargo Destitución / remoción del cargo 弾劾 dangai 弾 (dan) = acusar / 劾 (gai) = denunciar formalmente Censura política / juicio político 罷免 himen 罷 (hi) = cesar / 免 (men) = liberar Destitución formal 憲法上の継承 kenpō-jō no keishō 憲法 (kenpō) = constitución / 上 (jō) = en base a / 継承 (keishō) = sucesión Sucesión constitucional 不記載会合 fukisai kaigō 不 (fu) = no / 記載 (kisai) = registrar / 会合 (kaigō) = reunión Reunión no registrada 国会議長 kokkaigichō 国会 (kokkai) = Congreso nacional / 議長 (gichō) = presidente de la cámara Presidente del Congreso 動議 dōgi 動 (dō) = mover / 議 (gi) = propuesta Moción parlamentaria 過半数 kahansū 過 (ka) = superar / 半 (han) = mitad / 数 (sū) = número Mayoría absoluta

