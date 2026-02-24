[gaimenkirikae] La nueva era del volante en Japón

De 9 de cada 10 aprobados… a apenas 3: el nuevo filtro que inquieta a conductores extranjeros
📍Tōkyō | 24 de febrero
“¿Por qué lo hacen más difícil? Ahora sí estamos en problemas…”.
La frase, dicha en voz baja frente al centro de licencias, resume el nuevo clima que rodea al sistema japonés de conversión de licencias extranjeras, conocido como gaimen kirikae.
Lo que durante años fue un trámite relativamente accesible —con tasas de aprobación superiores al 90%— se ha convertido en un examen de alta exigencia que, en algunas prefecturas, ha reducido la aprobación a apenas un 30%… o incluso menos.
La reforma ya está en marcha. Y el impacto es visible.
🔎 El origen del endurecimiento: accidentes y presión pública
El cambio no fue espontáneo. En octubre pasado, la Agencia Nacional de Policía decidió reforzar los criterios tras una serie de accidentes protagonizados por conductores extranjeros que habían obtenido su licencia japonesa mediante el sistema de conversión.
Las cifras encendieron la alerta:
-
2020: 5.441 accidentes con conductores extranjeros
-
2024: 7.286 accidentes
-
Incremento sostenido en cuatro años
Además, varios casos graves sacudieron la opinión pública:
-
En agosto de 2024, en Fujikawaguchiko (Yamanashi), una conductora china atropelló fatalmente a turistas.
-
En mayo de 2025, en Misato (Saitama), un ciudadano chino condujo ebrio y atropelló a cuatro escolares.
-
Ese mismo mes, en la autopista Shin-Meishin (Mie), un ciudadano peruano circuló en sentido contrario y colisionó con dos vehículos.
En los tres casos, los implicados habían obtenido su licencia mediante el sistema de conversión.
El foco político se volvió inevitable.
📈 Un sistema que crecía sin freno
El número de conversiones había aumentado drásticamente:
-
75.905 personas en 2024
-
2,5 veces más que hace diez años
-
Principales nacionalidades: Vietnam (1°), China (2°)
Japón vive una creciente dependencia de mano de obra extranjera —incluidos conductores profesionales y trabajadores técnicos— lo que vuelve este tema especialmente sensible.
📝 De 10 preguntas ilustradas… a 50 preguntas escritas
El cambio central está en el examen teórico.
Antes:
-
10 preguntas ilustradas
-
Se aprobaba con 7 correctas
-
Tasa de aprobación: más del 90%
Ahora:
-
50 preguntas en formato texto (multilingüe)
-
Se exige 90% de respuestas correctas
-
Se agregaron criterios más estrictos en el examen práctico (pasos peatonales, cruces ferroviarios, etc.)
El impacto fue inmediato:
-
Shizuoka: de 93,3% a 36,5%
-
Mie: de 87,6% a 34,3%
-
Kanagawa: de casi 90% a apenas 10% en los primeros meses
Un desplome histórico.
🏠 Otro cambio clave: residencia obligatoria
Antes, bastaba declarar una dirección temporal (hotel o casa de amigo).
Ahora se exige, en principio, certificado de residencia oficial (jūminhyō).
Esto implica que turistas o personas con visados de corta estancia ya no pueden acceder a la licencia japonesa mediante conversión.
Es un giro estructural: la licencia deja de ser un trámite accesible para visitantes y pasa a ser un derecho ligado a residencia estable.
😟 “Estoy nervioso… nadie sabe qué tan difícil es”
Frente al centro de licencias en Saitama, el ambiente es tenso.
En la “sala de consulta para licencias extranjeras”, unas 30 personas esperan turno. Indonesios, vietnamitas, personas de Medio Oriente. Muchos revisan el teléfono en silencio.
Un hombre indonesio comenta:
“Mi amigo dijo que antes bastaba estudiar un poco. Ahora son 50 preguntas… No sé qué esperar. Estoy viendo YouTube para prepararme.”
Un vietnamita añade:
“Todos mis conocidos aprobaron cuando eran 10 preguntas. Yo llegué tarde… Ahora tengo miedo.”
TikTok y YouTube se han convertido en academias informales de supervivencia administrativa.
🌏 Exenciones y diferencias internacionales
No todos enfrentan el mismo proceso.
Ciudadanos de 29 países —entre ellos Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán— están exentos de los exámenes teórico y práctico.
En cambio, nacionales de países no adheridos al Convenio de Ginebra de 1949, como China o Vietnam, deben superar ambas pruebas sin excepción.
El sistema, por tanto, no es homogéneo.
⚖️ Entre seguridad y escasez laboral
La gran pregunta que flota es:
¿Se trata de una reforma necesaria para proteger vidas… o de una barrera que podría agravar la escasez de mano de obra?
Algunos sectores advierten que si trabajadores técnicos o conductores profesionales no logran aprobar, podrían generarse cuellos de botella en transporte y logística.
Japón enfrenta un delicado equilibrio:
🔹 Mantener estándares de seguridad vial
🔹 No desalentar la integración de residentes extranjeros
🔹 Evitar tensiones sociales
📰 Una reforma que redefine el mensaje
El gaimen kirikae ya no es un simple trámite administrativo.
Se ha convertido en símbolo de una nueva etapa:
Un Japón que sigue necesitando talento extranjero…
pero que exige mayor adaptación normativa y lingüística.
La tasa de aprobación bajó del 90% al 30%.
Pero detrás de la cifra hay historias humanas, incertidumbre y una sociedad que intenta ajustar su modelo migratorio sin romper su cohesión.
La reforma apenas tiene cuatro meses.
Sus efectos reales —sociales y económicos— aún están por verse.
Y mientras tanto, frente a los centros de licencias, los teléfonos siguen mostrando videos explicativos… en silencio.
📚 Marco legal aplicable
|Kanji
|Rōmaji
|Traducción
|Explicación jurídica
|道路交通法
|Dōro Kōtsū Hō
|Ley de Tránsito Vial
|Norma central que regula licencias, infracciones y seguridad vial en Japón. Base legal para exámenes y conversión de licencias.
|道路交通法第97条の2
|Dōro Kōtsū Hō dai 97-jō no 2
|Artículo 97-2 de la Ley de Tránsito
|Establece el marco para la expedición y conversión de licencias extranjeras en Japón.
|国家公安委員会
|Kokka Kōan Iinkai
|Comisión Nacional de Seguridad Pública
|Órgano rector que supervisa la Agencia Nacional de Policía y define lineamientos administrativos.
|警察庁
|Keisatsu-chō
|Agencia Nacional de Policía
|Institución encargada de implementar y regular el sistema de licencias a nivel nacional.
|外国免許証切替制度
|Gaikoku Menkyoshō Kirikae Seido
|Sistema de conversión de licencia extranjera
|Procedimiento administrativo que permite transformar una licencia extranjera en japonesa.
|知識確認
|Chishiki Kakunin
|Verificación de conocimientos
|Examen teórico sobre normas de tránsito japonesas.
|技能確認
|Ginō Kakunin
|Verificación de habilidades
|Examen práctico de conducción.
|住民票
|Jūminhyō
|Certificado de residencia
|Documento obligatorio bajo el nuevo sistema para acreditar domicilio legal en Japón.
|ジュネーブ条約
|Junēbu Jōyaku
|Convenio de Ginebra (1949)
|Tratado internacional que regula permisos internacionales de conducción. Influye en exenciones.
|行政運用
|Gyōsei Un’yō
|Aplicación administrativa
|Forma en que la autoridad interpreta y ejecuta la ley sin necesidad de reforma legislativa.
⚖️ Desglose técnico de términos clave de la noticia
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado contextual
|外免切替
|Gaimen Kirikae
|外 (extranjero) + 免 (licencia) + 切替 (cambio)
|Conversión de licencia extranjera a japonesa.
|厳格化
|Genkakuka
|厳格 (estricto) + 化 (convertir en)
|Endurecimiento de criterios administrativos.
|合格率
|Gōkakuritsu
|合格 (aprobación) + 率 (tasa)
|Porcentaje de personas que superan el examen.
|事前審査
|Jizen Shinsa
|事前 (previo) + 審査 (evaluación)
|Revisión preliminar de documentos y entrevista.
|技能実習生
|Ginō Jisshūsei
|技能 (habilidad técnica) + 実習 (práctica) + 生 (estudiante)
|Trabajador técnico en programa de formación.
|交通事故
|Kōtsū Jiko
|交通 (tránsito) + 事故 (accidente)
|Accidente vial.
|飲酒運転
|Inshu Unten
|飲酒 (consumo de alcohol) + 運転 (conducir)
|Conducción bajo efectos del alcohol.
|逆走
|Gyakusō
|逆 (contrario) + 走 (correr)
|Conducir en sentido contrario.
|免除
|Menjo
|免 (eximir) + 除 (eliminar)
|Exención de examen.
|完全予約制
|Kanzen Yoyaku-sei
|完全 (completo) + 予約 (reserva) + 制 (sistema)
|Sistema de cita previa obligatoria.
