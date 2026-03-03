[shinshōhin] iPhone17e de Apple

Noticias Nippon

Apple sacude la primavera japonesa. Más potencia, mismo costo: el nuevo iPhone 17e

 

📍Tōkyō  |  3 de marzo

En plena temporada de renovación tecnológica en Japón, la estadounidense Apple anunció desde Nueva York el lanzamiento de su nuevo modelo de entrada: el iPhone 17e, una versión de bajo precio que, sin embargo, incorpora el mismo chip de última generación que el modelo insignia iPhone 17. El dispositivo llegará al mercado japonés el 11 de marzo, con reservas abiertas desde el día 4, y mantendrá su precio base en 99.800 yenes (impuestos incluidos), igual que el modelo anterior 16e.

El movimiento no es casual. Marzo marca el inicio de la llamada shun shōsen (春商戦), la intensa temporada de ventas de primavera en Japón, cuando estudiantes, trabajadores y familias aprovechan cambios de etapa para renovar dispositivos. En este contexto, Apple no solo apuesta por precio estable, sino por mayor valor: el 17e duplica su capacidad mínima de almacenamiento hasta 256GB, mantiene pantalla de 6,1 pulgadas con material más resistente a rayones y eleva el rendimiento en juegos y funciones de inteligencia artificial.

Pero la decisión más simbólica es otra: el nuevo modelo elimina completamente la ranura física para tarjeta SIM. A partir de ahora, solo será compatible con eSIM, el formato digital integrado en el dispositivo. Es un paso firme hacia la digitalización total de las telecomunicaciones móviles, alineado con tendencias globales pero que aún genera debate en el mercado japonés, donde muchos usuarios valoran la flexibilidad de la SIM física.

El anuncio se produce a solo días de que Samsung Electronics presente también su nuevo smartphone el 12 de marzo, elevando la competencia en el segmento medio del mercado. En un escenario de consumo cauteloso por inflación y debilidad del yen, Apple parece apostar por una fórmula clara: más potencia, mismo precio y simplificación tecnológica.

La primavera tecnológica en Japón arranca con tensión competitiva. Y el consumidor, una vez más, será el juez final

 
 

 
 

📊 Cuadro de términos clave

Kanji / Término Rōmaji Desglose Significado contextual
新型低価格モデル shingata teikakaku moderu 新型 (nuevo modelo) + 低価格 (bajo precio) + モデル (modelo) Nuevo modelo económico
発表 happyō 発 (emitir) + 表 (anunciar públicamente) Anuncio oficial
税込み zeikomi 税 (impuesto) + 込み (incluido) Precio con impuestos incluidos
予約受付 yoyaku uketsuke 予約 (reserva) + 受付 (recepción) Inicio de reservas
発売 hatsubai 発 (lanzar) + 売 (vender) Lanzamiento al mercado
最新半導体 saishin handōtai 最新 (más reciente) + 半導体 (semiconductor) Chip de última generación
処理性能 shori seinō 処理 (procesamiento) + 性能 (rendimiento) Capacidad de procesamiento
人工知能 jinkō chinō 人工 (artificial) + 知能 (inteligencia) Inteligencia artificial (IA)
記憶容量 kioku yōryō 記憶 (memoria) + 容量 (capacidad) Capacidad de almacenamiento
256ギガバイト ni-hyaku gojū roku gigabaito 256 + GB 256 gigabytes
6.1インチ roku ten ichi inchi 6.1 pulgadas Tamaño de pantalla
耐傷素材 taishō sozai 耐 (resistente) + 傷 (rayón) + 素材 (material) Material resistente a rayaduras
eSIM対応 ī-shimu taiō eSIM + 対応 (compatible) Compatible exclusivamente con eSIM
春商戦 haru shōsen 春 (primavera) + 商戦 (batalla comercial) Temporada fuerte de ventas de primavera
買い替え需要 kaikae juyō 買い替え (reemplazo de compra) + 需要 (demanda) Demanda por renovación de equipos

