[shinshōhin]  Cacao Espresso Affogato Frappuccino®

La nueva bebida de Starbucks combina cacao cremoso y espresso recién extraído

📍Tōkyō | 26 de enero

En Japón, el invierno también se bebe. Y a medida que enero avanza, hay rituales que anuncian que el frío empieza a cederle espacio a algo más íntimo, más dulce, más humano: el tiempo de San Valentín. En ese delicado umbral aparece una nueva propuesta de Starbucks Coffee Japan, pensada no solo para saborearse, sino para sentirse.

Desde el 28 de enero de 2026, las tiendas del país comienzan a servir el “Cacao Espresso Affogato Frappuccino®”, una bebida que no grita temporada festiva, sino que la susurra. Es un frappuccino que se construye en capas, como los afectos: primero la suavidad envolvente de una base cremosa de cacao; luego, el instante decisivo en el que el barista vierte el espresso recién extraído, liberando un aroma profundo que despierta la memoria y deja un amargor elegante, adulto, persistente.

En la superficie, la escena se completa con nata montada y delicadas virutas de cacao que se deshacen casi sin resistencia. Todo en esta bebida recuerda al affogato clásico: contraste, pausa, equilibrio. Frío y calor conviven sin pelearse, como si el invierno aceptara, por fin, dejarse abrazar.

Pero hay un gesto final que transforma la experiencia en algo íntimo y casi lúdico. A un costado, una galleta tipo waffle, pensada no como acompañante pasivo, sino como herramienta. Sumergirla en el frappuccino, recoger la crema helada y morder, crea un diálogo inesperado entre lo crujiente y lo sedoso. No es solo beber: es participar.

Para quienes buscan intensificar la experiencia, Starbucks propone una personalización sencilla y gratuita: añadir salsa de chocolate. Un detalle mínimo que profundiza el cacao, redondea la textura y hace que el amargor del espresso se sienta aún más refinado. Un pequeño lujo accesible, muy a la japonesa.

Y como si la bebida no bastara para sellar la temporada, del 14 al 17 de febrero llega también “Latte Heart DAYS”. Durante esos cuatro días, algunos cafés latte calientes, servidos en taza, podrán recibir un corazón dibujado a mano por los baristas. No es una promesa garantizada —el ritmo del local manda—, pero sí una intención clara: recordar que incluso en una cadena global, todavía hay espacio para el gesto artesanal, para el calor humano servido en silencio.

En Japón, San Valentín no siempre se celebra con grandes palabras. A veces basta un vaso frío entre las manos, un amargor preciso en la lengua y un corazón dibujado fugazmente en la espuma. Este invierno, Starbucks apuesta por eso: por emociones que no se anuncian, pero se quedan.

📌 Información

Producto: Cacao Espresso Affogato Frappuccino® (solo tamaño Tall)

Precio:

Para llevar: 884 yenes

Consumo en tienda: 900 yenes

Lanzamiento:

Público general: 28 de enero de 2026

Preventa miembros Rewards: 27 de enero de 2026

Disponibilidad:

Tiendas Starbucks de todo Japón (excepto algunas)

※ Puede agotarse o finalizar antes de lo previsto.

📘 Términos clave

Término (JP) Rōmaji Significado Desglose / contexto カカオ kakao Cacao Base de sabor principal; aporta dulzor profundo y textura cremosa. エスプレッソ esupuresso Espresso Café concentrado extraído al momento; introduce amargor y aroma. アフォガート afogāto Affogato Postre italiano de helado con café caliente; inspira el contraste frío-calor. フラペチーノ furapechīno Frappuccino Bebida fría característica de Starbucks; textura helada y cremosa. トッピング toppingu Topping Elementos añadidos (nata, cacao) que enriquecen textura y presentación. カスタマイズ kasutamaizu Personalización Práctica habitual en Japón; permite ajustar el sabor (ej. salsa de chocolate). バレンタイン barentain San Valentín Temporada clave en Japón, asociada a gestos sutiles más que declaraciones abiertas. ラテアート rate āto Arte en latte Dibujo en la espuma; símbolo de cuidado artesanal y calidez humana.

