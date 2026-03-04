[gaikokujin] Red clandestina de empleo ilegal

Detienen a empresarios por enviar a extranjeros en situación irregular a fábricas metalúrgicas

📍Shizuoka | 4 de marzo

Una investigación del Departamento de Crimen Internacional de la Policía Metropolitana 警視庁国際犯罪対策課 ) destapó un nuevo caso que revela el lado más oscuro del mercado laboral japonés. Tres hombres —entre ellos el presidente de una empresa de trabajo temporal y el gerente de una fábrica metalúrgica— fueron arrestados bajo sospecha de promover empleo ilegal de extranjeros.

Según informó la policía, los detenidos habrían contratado y enviado a trabajadores vietnamitas en situación migratoria irregular a una planta de pulido de metales en la prefectura de Shizuoka, a pesar de saber que no contaban con permiso de residencia ni autorización laboral.

Los arrestados son:

Kazuhiko Ida (54) – presidente de la empresa de despacho de personal IDA en la ciudad de Iwata

Usami Yuya (45) – empleado de la misma compañía

Nakamur Tetsuya (58) – jefe de planta de la fábrica metalúrgica Nippon Kenma en Fukuroi

Los tres admitieron los cargos, según la policía.

Huida del sistema de prácticas técnicas

El caso revela también una realidad conocida pero pocas veces expuesta públicamente: el escape de aprendices técnicos extranjeros (技能実習生) de sus centros de formación.

Las autoridades señalan que varios de los trabajadores vietnamitas habían llegado a Japón bajo el programa de 技能実習制度 (Sistema de Prácticas Técnicas), diseñado oficialmente para transferencia de habilidades a países en desarrollo.

Sin embargo, algunos abandonaron sus lugares de práctica alegando:

salarios demasiado bajos

malos tratos o violencia por parte de supervisores japoneses

Tras escapar, muchos buscaron trabajo a través de Facebook, donde terminaron contactando con la empresa de despacho IDA, que los enviaba a la fábrica de pulido de metales.

65 trabajadores irregulares y 90 millones de yenes

La investigación revela la magnitud del esquema.

Entre noviembre de 2020 y enero de 2026, la fábrica habría recibido un total acumulado de 65 trabajadores vietnamitas enviados por la empresa de personal.

A cambio, la compañía industrial pagó aproximadamente:

約9,000万円 (unos 90 millones de yenes) en tarifas de intermediación laboral.

Lo más grave: durante los últimos dos años, la empresa no verificó el estatus migratorio de los trabajadores enviados.

Arrestos previos de trabajadores

El caso salió a la luz tras otra operación policial.

En enero de este año, la policía ya había detenido a cuatro vietnamitas que trabajaban en la fábrica, acusados de permanecer ilegalmente en Japón.

La investigación posterior condujo al descubrimiento de la red empresarial que facilitaba su empleo.

Un problema estructural del mercado laboral japonés

Este caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible en Japón:

la escasez de mano de obra en sectores industriales

la dependencia creciente de trabajadores extranjeros

y los abusos dentro del sistema de prácticas técnicas.

Organizaciones de derechos laborales han denunciado durante años que muchos aprendices extranjeros terminan escapando de condiciones precarias, quedando atrapados en un limbo donde solo pueden sobrevivir aceptando trabajos informales o ilegales.

Para las autoridades, sin embargo, el delito recae también en las empresas que se aprovechan de esa vulnerabilidad para cubrir sus vacantes laborales.

La investigación continúa y la policía analiza si existían más empresas involucradas en la red de contratación irregular.

Marco legal japonés

Kanji Rōmaji Desglose Significado 入管難民法 Nyūkan Nanmin-hō 入管 (inmigración) + 難民 (refugiados) + 法 (ley) Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados 不法残留 Fuhō zanryū 不法 (ilegal) + 残留 (permanecer) Permanencia ilegal en Japón 不法就労助長 Fuhō shūrō jochō 不法 (ilegal) + 就労 (trabajo) + 助長 (facilitar/promover) Promoción o facilitación de empleo ilegal 技能実習生 Ginō jisshūsei 技能 (habilidad) + 実習 (entrenamiento) + 生 (persona) Aprendiz técnico extranjero 人材派遣 Jinzai haken 人材 (recursos humanos) + 派遣 (envío) Despacho o intermediación de trabajadores 共謀 Kyōbō 共 (junto) + 謀 (conspirar) Conspiración o acción coordinada

