Debate sobre hacinamiento y convivencia con extranjeros en barrios residenciales

📍Tōkyō | 16 de marzo

Un caso ocurrido en Japón ha generado debate en redes sociales luego de que un grupo de estudiantes nepaleses denunciara haber sido expulsado de una vivienda por su propietario japonés, quien habría decidido poner fin al contrato tras meses de problemas de convivencia.

Según los testimonios difundidos, en la casa vivían alrededor de 50 personas, distribuidas en nueve habitaciones donde residían cerca de cinco estudiantes por cuarto, una situación que reflejaba un alto nivel de hacinamiento.

De acuerdo con el relato del propietario y de vecinos cercanos, las discusiones, peleas frecuentes y el consumo de alcohol acompañado de ruidos nocturnos se habrían vuelto habituales, generando constantes quejas en el vecindario.

Tras repetidos incidentes, el dueño decidió terminar el alquiler de la propiedad y pedir que todos abandonaran el lugar, afirmando además que en adelante no volvería a alquilar viviendas a ciudadanos nepaleses, una declaración que encendió críticas y discusiones en redes sociales.

El caso ha reabierto un tema sensible en Japón: las dificultades de convivencia en viviendas compartidas con gran número de residentes extranjeros, el hacinamiento en alojamientos para estudiantes o trabajadores migrantes y la importancia de respetar normas de convivencia en comunidades residenciales japonesas, donde el silencio y el orden son valores especialmente apreciados.

Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción Explicación 借地 借家 法 shakuchi shakuyahō Ley de Arrendamientos de Terrenos y Viviendas Regula los derechos y obligaciones entre propietarios e inquilinos en Japón. 賃貸 契約 chintai keiyaku Contrato de alquiler Acuerdo legal que define condiciones de uso de la vivienda. 契約 解除 keiyaku kaijo Cancelación del contrato Derecho del propietario o inquilino a terminar el contrato bajo ciertas condiciones. 迷惑 行為 meiwaku kōi Conducta molesta o perturbadora Actos que causan molestias a vecinos, como ruidos excesivos o disturbios. 騒音 トラブル sōon toraburu Problemas por ruido Conflictos derivados de ruido en viviendas o vecindarios. 居住 人数 制限 kyojū ninzū seigen Límite de número de residentes Restricción en muchos contratos sobre cuántas personas pueden vivir en una vivienda. 近隣 トラブル kinrin toraburu Conflictos vecinales Problemas entre residentes del mismo barrio o edificio.

Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 外国 人 労働 者 gaikokujin rōdōsha 外国 ( extranjero) + 人 ( persona) + 労働 者 ( trabajador) Trabajador extranjero 留学生 ryūgakusei 留学 ( estudiar en el extranjero) + 生 ( persona/ estudiante) Estudiante internacional 共同 住宅 kyōdō jūtaku 共同 ( compartido) + 住宅 ( vivienda) Vivienda compartida 過密 居住 kamitsu kyojū 過密 ( superpoblado) + 居住 ( residencia) Hacinamiento residencial 強制 退去 kyōsei taikyo 強制 ( forzado) + 退去 ( desalojo) Expulsión o desalojo 大家 ōya término tradicional Propietario o casero 入居 者 nyūkyosha 入居 ( entrar a vivir) + 者 ( persona) Inquilino o residente

©2026 NoticiasNippon