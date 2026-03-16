Debate sobre hacinamiento y convivencia con extranjeros en barrios residenciales
📍Tōkyō | 16 de marzo
Un caso ocurrido en Japón ha generado debate en redes sociales luego de que un grupo de estudiantes nepaleses denunciara haber sido expulsado de una vivienda por su propietario japonés, quien habría decidido poner fin al contrato tras meses de problemas de convivencia.
Según los testimonios difundidos, en la casa vivían alrededor de 50 personas, distribuidas en nueve habitaciones donde residían cerca de cinco estudiantes por cuarto, una situación que reflejaba un alto nivel de hacinamiento.
De acuerdo con el relato del propietario y de vecinos cercanos, las discusiones, peleas frecuentes y el consumo de alcohol acompañado de ruidos nocturnos se habrían vuelto habituales, generando constantes quejas en el vecindario.
Tras repetidos incidentes, el dueño decidió terminar el alquiler de la propiedad y pedir que todos abandonaran el lugar, afirmando además que en adelante no volvería a alquilar viviendas a ciudadanos nepaleses, una declaración que encendió críticas y discusiones en redes sociales.
El caso ha reabierto un tema sensible en Japón: las dificultades de convivencia en viviendas compartidas con gran número de residentes extranjeros, el hacinamiento en alojamientos para estudiantes o trabajadores migrantes y la importancia de respetar normas de convivencia en comunidades residenciales japonesas, donde el silencio y el orden son valores especialmente apreciados.
Marco legal
|Kanji
|Rōmaji
|Traducción
|Explicación
|借地借家法
|shakuchi shakuyahō
|Ley de Arrendamientos de Terrenos y Viviendas
|Regula los derechos y obligaciones entre propietarios e inquilinos en Japón.
|賃貸契約
|chintai keiyaku
|Contrato de alquiler
|Acuerdo legal que define condiciones de uso de la vivienda.
|契約解除
|keiyaku kaijo
|Cancelación del contrato
|Derecho del propietario o inquilino a terminar el contrato bajo ciertas condiciones.
|迷惑行為
|meiwaku kōi
|Conducta molesta o perturbadora
|Actos que causan molestias a vecinos, como ruidos excesivos o disturbios.
|騒音トラブル
|sōon toraburu
|Problemas por ruido
|Conflictos derivados de ruido en viviendas o vecindarios.
|居住人数制限
|kyojū ninzū seigen
|Límite de número de residentes
|Restricción en muchos contratos sobre cuántas personas pueden vivir en una vivienda.
|近隣トラブル
|kinrin toraburu
|Conflictos vecinales
|Problemas entre residentes del mismo barrio o edificio.
Términos clave de la noticia
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado
|外国人労働者
|gaikokujin rōdōsha
|外国 (extranjero) + 人 (persona) + 労働者 (trabajador)
|Trabajador extranjero
|留学生
|ryūgakusei
|留学 (estudiar en el extranjero) + 生 (persona/estudiante)
|Estudiante internacional
|共同住宅
|kyōdō jūtaku
|共同 (compartido) + 住宅 (vivienda)
|Vivienda compartida
|過密居住
|kamitsu kyojū
|過密 (superpoblado) + 居住 (residencia)
|Hacinamiento residencial
|強制退去
|kyōsei taikyo
|強制 (forzado) + 退去 (desalojo)
|Expulsión o desalojo
|大家
|ōya
|término tradicional
|Propietario o casero
|入居者
|nyūkyosha
|入居 (entrar a vivir) + 者 (persona)
|Inquilino o residente
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