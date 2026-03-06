[junkyōkan-zai ] Condena histórica en Tokio

Director de cine recibe 8 años de prisión por agresión sexual bajo pretexto de “dirección actoral”

📍Tōkyō | 6 de marzo

La justicia japonesa dictó este viernes una sentencia contundente en uno de los casos más sensibles recientes del mundo del cine japonés. El Tribunal de Distrito de Tokio (東京地裁) condenó a ocho años de prisión al director de cine y ejecutivo de empresa Sakaki Hideo (榊英雄), de 55 años, tras declararlo culpable del delito de cuasi violación (準強姦罪) por haber mantenido relaciones sexuales con dos actrices utilizando como pretexto supuestas sesiones de “orientación o dirección actoral”.

Según la sentencia, el acusado aprovechó su posición de poder dentro de la industria cinematográfica para manipular a las víctimas durante encuentros privados relacionados con audiciones o entrenamiento interpretativo. Bajo el argumento de que dichas prácticas eran necesarias para mejorar la actuación o evaluar su capacidad para futuros papeles, el director habría creado un entorno de presión psicológica que anuló la libre voluntad de las actrices, lo que llevó a la justicia a considerar que los hechos constituyeron una agresión sexual bajo circunstancias de vulnerabilidad.

Durante el proceso judicial, la fiscalía sostuvo que el acusado explotó la relación jerárquica entre director y actriz, una dinámica particularmente delicada en el ámbito cinematográfico donde el acceso a oportunidades laborales depende en gran medida de figuras influyentes. El tribunal coincidió con esta interpretación y concluyó que la conducta fue especialmente grave, ya que el acusado utilizó la confianza profesional y las aspiraciones de las víctimas para cometer los actos.

El fallo subraya además que la industria del entretenimiento no puede convertirse en un espacio donde se normalicen abusos de poder, señalando que la gravedad del caso justificaba una pena severa. La sentencia de ocho años refleja la evaluación judicial de que los hechos no fueron incidentes aislados, sino abusos cometidos aprovechando una posición de autoridad dentro del medio artístico.

Este caso ha generado un fuerte debate en Japón sobre las estructuras de poder en la industria cinematográfica, donde jóvenes intérpretes suelen depender de directores o productores para acceder a roles y oportunidades. Diversos sectores del mundo cultural han señalado que el proceso judicial marca un precedente importante para visibilizar y sancionar abusos en el sector creativo.

📑 Términos legales clave del caso

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 準強姦罪 junkyōkan-zai 準 (cuasi) + 強姦 (violación) + 罪 (delito) Delito de “cuasi violación”, cuando la víctima no puede resistirse por presión o vulnerabilidad 東京地裁 Tōkyō chisai 東京 (Tokio) + 地裁 (tribunal de distrito) Tribunal de Distrito de Tokio 被告 hikoku 被 (sujeto a) + 告 (acusación) Acusado o imputado 判決 hanketsu 判 (decidir) + 決 (resolver) Sentencia judicial 懲役 chōeki 懲 (castigo) + 役 (servicio/pena) Pena de prisión con trabajo

