[sekainonyūsu] Chile gira a la derecha

📍Valparaíso | 12 de marzo

En una ceremonia solemne celebrada en el Congreso Nacional de Valparaíso, el abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile, marcando un giro político histórico en el país sudamericano. A sus 60 años, Kast se convierte en el mandatario más identificado con la derecha dura desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reemplazando al presidente izquierdista Gabriel Boric, quien gobernó durante los últimos cuatro años.

Ante el pleno del Congreso y entre vítores de legisladores y simpatizantes que coreaban “¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!”, Kast pronunció un breve “Sí, juro” al asumir formalmente el cargo. Su llegada al poder se produce con una agenda política centrada en restaurar el orden público y endurecer la política migratoria. El nuevo mandatario anunció que impulsará un “gobierno de emergencia” con medidas de mano dura para combatir la delincuencia y la inmigración irregular, dos de los temas que más inquietan actualmente a la sociedad chilena.

La investidura se realizó en un Congreso donde los sectores conservadores tienen mayoría parlamentaria, lo que podría facilitar la aprobación de parte de su agenda política. Tras jurar como presidente, Kast tomó juramento a los 24 ministros de su gabinete, entre los cuales se encuentran dos juristas que en el pasado defendieron legalmente al exdictador Augusto Pinochet, figura que aún divide profundamente a la sociedad chilena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

Después de la ceremonia, el nuevo mandatario protagonizó una de las imágenes tradicionales del cambio de mando chileno: abordó el Ford Galaxie descapotable negro, un vehículo ceremonial regalado al país por la reina Isabel II en 1968, con el que recorrió las calles saludando a sus partidarios bajo un intenso sol de verano. Se espera que en la noche pronuncie su primer gran discurso presidencial, en el que detallará las prioridades de su gobierno.

El cambio político ocurre en un contexto de profunda transformación en Chile. El impulso por redactar una nueva Constitución —surgido tras el estallido social de 2019— perdió fuerza luego de que dos proyectos constitucionales fueran rechazados en referéndum. El propio Boric, quien asistió al traspaso de mando, había sido uno de los principales promotores de ese proceso. Con Kast en la presidencia y un Congreso dominado por la derecha, el país entra ahora en una nueva etapa política marcada por un fuerte énfasis en seguridad, orden público y control migratorio.











📊 En síntesis

📊 Términos clave de la noticia

Kanji / término Rōmaji Desglose del término Significado en español 大統領 就任 daitōryō shūnin 大統領 ( presidente) + 就任 ( asumir cargo) Asunción presidencial 右派 政権 uha seiken 右派 ( derecha política) + 政権 ( gobierno) Gobierno de derecha 超 保守派 chō hoshūha 超 ( muy/ extremo) + 保守派 ( conservadores) Sector ultraconservador 緊急 政府 kinkyū seifu 緊急 ( emergencia) + 政府 ( gobierno) Gobierno de emergencia 治安 対策 chian taisaku 治安 ( seguridad pública) + 対策 ( medidas) Políticas contra la delincuencia 不法 移民 fuhō imin 不法 ( ilegal) + 移民 ( migrantes) Inmigración irregular 政権 交代 seiken kōtai 政権 ( gobierno) + 交代 ( cambio/ relevo) Cambio de gobierno 議会 gikai 議 ( deliberar) + 会 ( asamblea) Congreso / Parlamento 就任 式 shūninshiki 就任 ( asunción) + 式 ( ceremonia) Ceremonia de investidura 憲法 改革 kenpō kaikaku 憲法 ( constitución) + 改革 ( reforma) Reforma constitucional 社会 不安 shakai fuan 社会 ( sociedad) + 不安 ( inquietud) Inestabilidad social 独裁 政権 dokusai seiken 独裁 ( dictadura) + 政権 ( régimen) Régimen dictatorial

🧭 Explicación contextual (clave para lectores sobre Japón)

En la cobertura mediática japonesa, términos como seguridad pública (治安), inmigración irregular ( 不法移民) y cambio de gobierno (政権交代) suelen utilizarse para explicar cambios políticos internacionales. En este caso, el ascenso de Kast se describe como 右派政権の誕生 (el nacimiento de un gobierno de derecha) tras el período progresista de Boric. Este tipo de terminología aparece frecuentemente en medios como NHK, Nikkei o Yomiuri, cuando analizan cambios de poder en América Latina.

