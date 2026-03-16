[eiga] K-Pop Demon Hunters gana Oscar pero…

Triunfo histórico del K- pop en Hollywood termina envuelto en polémica

📍Los Ángeles | 15 de marzo (16 de marzo en Tokio)

La noche que debía consagrar un momento histórico para la música asiática en Hollywood terminó marcada por una controversia que encendió las redes sociales. En la 98ª edición de los Premios Oscar, la canción “Golden”, del filme animado K-Pop Demon Hunters, se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar el premio a Mejor Canción Original, un logro que muchos consideran un hito cultural para la industria musical coreana y para la creciente presencia asiática en el cine global.

El triunfo se volvió aún más significativo cuando la producción también obtuvo la estatuilla a Mejor Película Animada, consolidando una doble victoria histórica. Sin embargo, lo que debía ser una celebración memorable fue abruptamente empañado cuando la transmisión de la gala interrumpió el discurso de aceptación de los creadores.

Mientras el equipo subía al escenario para agradecer el reconocimiento, la música de salida —tradicionalmente utilizada por la Academia para acortar discursos largos— comenzó a sonar apenas uno de los colaboradores iniciaba sus palabras, obligando a terminar la intervención antes de lo esperado. El momento generó incomodidad visible en el escenario y desató una ola inmediata de críticas en redes sociales.

Usuarios de distintas partes del mundo denunciaron lo que consideraron una falta de respeto hacia un logro histórico. En la red X, varios comentarios se viralizaron: “Acaban de hacer historia y ni siquiera les dan unos segundos más para hablar”, escribió un usuario. Otros cuestionaron que la ceremonia dedique largos minutos a segmentos humorísticos mientras los discursos de los ganadores son recortados sin contemplaciones.

Pese al incidente, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con las palabras de Maggie Kang, coguionista y codirectora del filme. En un mensaje que resonó entre el público internacional, Kang recordó el significado cultural del premio:

“Lamento que haya tardado tanto en vernos en una película como esta, pero ya está aquí. Eso significa que las próximas generaciones no tendrán que esperar”.

La directora dedicó el galardón a Corea y a los coreanos en todo el mundo, subrayando el impacto simbólico del reconocimiento en una industria históricamente dominada por producciones occidentales.

La polémica por el discurso interrumpido reavivó un viejo debate sobre la organización de los Oscar, una ceremonia que a lo largo de su historia ha acumulado momentos controvertidos. Desde el trato segregado que sufrió Hattie McDaniel en 1940, primera actriz afroamericana en ganar un Oscar, hasta el recordado error de 2017 cuando se anunció equivocadamente a La La Land como mejor película en lugar de Moonlight, la gala ha estado marcada por episodios que generan discusión pública.

Esta vez, el incidente ocurrió precisamente en una noche que simbolizaba el avance de la diversidad cultural en el cine mundial. Para muchos seguidores del K-pop y del cine asiático, la victoria de Golden representa un cambio histórico en la industria. Pero para otros, la interrupción del discurso demuestra que Hollywood todavía enfrenta críticas sobre cómo maneja esos momentos de reconocimiento global.

🏆 Premios Oscar 2026 — Ganadores destacados

Mejor Película Animada

K-Pop Demon Hunters

Mejor Canción Original

“Golden” — K-Pop Demon Hunters

(La gala celebró su 98ª edición reconociendo producciones de todo el mundo, aunque la controversia por el discurso interrumpido terminó dominando gran parte de la conversación posterior.)

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