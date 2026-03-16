Gifu y Kochi anuncian las primeras flores del sakura 2026 tras un invierno cálido que activó el despertar de los cerezos

📍Tokyo | 16 de marzo

La primavera japonesa comenzó oficialmente este 16 de marzo de 2026 cuando la Agencia Meteorológica de Japón anunció la floración de los primeros cerezos Somei Yoshino en el país, confirmada simultáneamente en la ciudad de Gifu (prefectura de Gifu) y la ciudad de Kochi (prefectura de Kochi).

El anuncio se produjo después de que meteorólogos verificaran que al menos seis flores habían abierto en los “árboles patrón”, el indicador oficial que utiliza Japón para declarar el inicio de la temporada del sakura. Este momento marca cada año el inicio simbólico del hanami, la tradicional costumbre japonesa de contemplar los cerezos en flor.

🌤️ Un día cálido que adelantó la primavera

La jornada estuvo dominada por un sistema de alta presión, lo que permitió cielos despejados desde Tokai hasta Okinawa y Amami, favoreciendo un aumento de temperaturas que aceleró la apertura de los capullos.

En Gifu, los funcionarios del observatorio meteorológico confirmaron la floración alrededor de las 10:00 de la mañanaal inspeccionar el árbol de referencia ubicado en la ciudad. El dato sorprendió a los expertos:

La floración ocurrió 9 días antes que el año pasado .

Se trata de una de las más tempranas registradas desde 1953 , cuando comenzó el registro estadístico.

Empata con los años 1989, 2021 y 2023 como las aperturas más tempranas documentadas.

La meteoróloga Akari Hayashi, del Observatorio Meteorológico de Gifu, explicó que las temperaturas inusualmente altas durante febrero influyeron directamente en el adelanto del fenómeno.

🌸 Kochi repite como la ciudad más temprana de Japón

Mientras tanto, en Kochi, los meteorólogos visitaron el árbol patrón ubicado en el recinto del castillo de Kochi (Kochi-jō Sannomaru). Allí confirmaron también seis flores abiertas, lo que activó el anuncio oficial de la floración.

Los datos muestran una tendencia similar:

6 días antes que el promedio histórico

7 días antes que en 2025

Además, Kochi se convierte por tercer año consecutivo en la primera ciudad de Japón en anunciar el inicio del sakura, consolidando su reputación como uno de los lugares donde la primavera llega antes.

🌱 El fenómeno clave: “ ruptura de la dormancia”

El investigador Shinobu Imoto, del Observatorio Meteorológico de Kochi, explicó que el clima del último invierno creó condiciones ideales para los cerezos.

Entre noviembre y enero, la región experimentó:

temperaturas cercanas al promedio

pocas lluvias

largos periodos de sol

Estas condiciones favorecieron el proceso conocido como “kyūmin daha” o ruptura de la dormancia, cuando los árboles completan su descanso invernal y quedan listos para florecer al aumentar la temperatura.

🌏 Turistas y residentes celebran el inicio del hanami

La noticia generó entusiasmo entre residentes y visitantes.

Una mujer de unos 60 años residente en Gifu expresó sorpresa por la rapidez de la floración:

“Me sorprendió que florecieran tan pronto. Ahora que el clima se volverá más cálido, tengo muchas ganas de recorrer lugares donde los cerezos se vean hermosos”.

Entre los turistas, la emoción también fue evidente. Un visitante estadounidense comentó que se sintió “afortunado de presenciar el momento exacto de la floración”, recordando que el sakura es uno de los símbolos más reconocidos de Japón en el mundo.

🌸 Lo que viene: el avance del “ frente del sakura”

Según las previsiones meteorológicas, los cerezos de Kochi podrían alcanzar su punto máximo de floración en aproximadamente una semana, mientras que el llamado “frente del sakura” comenzará ahora su avance hacia el norte del archipiélago.

En las próximas semanas, ciudades como Fukuoka, Osaka, Nagoya y Tokio anunciarán sus propias fechas de floración, iniciando uno de los espectáculos naturales más esperados del año en Japón.

📚 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 桜 sakura 桜 = cerezo japonés Flor del cerezo, símbolo cultural de Japón y de la primavera ソメイヨシノ somei yoshino Nombre del cultivar de cerezo más común en Japón Variedad de sakura usada para las predicciones oficiales de floración 開花 kaika 開 = abrir / 花 = flor Inicio de la floración 満開 mankai 満 = lleno / 開 = abrir Floración completa o pico máximo de flores 標本 木 hyōhonboku 標本 = muestra / 木 = árbol Árbol de referencia utilizado para confirmar oficialmente la floración 気象台 kishōdai 気象 = meteorología / 台 = estación Observatorio meteorológico 高気圧 kōkiatsu 高 = alto / 気圧 = presión atmosférica Sistema de alta presión que suele traer cielo despejado 気温 kion 気 = aire / 温 = temperatura Temperatura atmosférica 休眠 打破 kyūmin daha 休眠 = dormancia / 打破 = romper Proceso biológico en que el árbol despierta tras el invierno 花見 hanami 花 = flor / 見 = mirar Tradición japonesa de contemplar los cerezos en flor

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