Japón entra en cuenta regresiva floral: el hanami se despide en el centro

📍Tōkyō | 6 de abril

La primavera japonesa continúa su recorrido imparable. Este lunes, la Agencia Meteorológica confirmó la floración del sakura en Akita, marcando un hito simbólico: el esperado avance del frente de cerezos (桜前線 / sakura zensen) hacia el norte de Tōhoku. Mientras tanto, el país vive una transición emocional entre el auge y el adiós de la temporada.

En paralelo, cuatro ciudades alcanzaron el punto máximo de belleza floral (満開 / mankai): Tokushima, Yamagata, Shimonoseki (Yamaguchi) y Nagano. En algunas de estas regiones, la floración llegó incluso hasta 12 días antes de lo habitual, reflejando un patrón cada vez más influido por temperaturas elevadas y cambios climáticos.

📊 Situación clave del sakura — 6 de abril

🌸 43 localidades ya han registrado apertura de flores (開花 / kaika)

🌸 42 localidades están en plena floración (満開 / mankai)

📍 Akita: floración 11 días antes del promedio

📍 Yamagata: plena floración 12 días adelantada

⏳ Un hanami que se despide en el centro del país

En regiones como Kantō, Tōkai y el oeste de Japón, el espectáculo floral entra en su fase final. Muchas zonas ya muestran señales de transición hacia el 葉桜 (hazakura), donde las hojas verdes comienzan a reemplazar los pétalos rosados.

Tradicionalmente:

🌸 En el oeste y centro: 7 a 10 días entre floración y máximo esplendor

🌸 En el norte: 4 a 5 días, con ciclos más rápidos

Sin embargo, este año varias ciudades del centro ya han superado dos semanas desde la apertura, lo que acelera la caída de pétalos. Esto significa una advertencia clara para los amantes del hanami:

👉 El próximo fin de semana podría llegar tarde en muchas zonas.

🌿 Recomendación: hanami entre semana

Ante este escenario, expertos sugieren aprovechar los días laborales para disfrutar del sakura en su mejor momento. Parques menos concurridos, pétalos aún presentes y un ambiente más tranquilo convierten al hanami entre semana en la mejor alternativa de 2026.

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