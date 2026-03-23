[kinenbi] tempura no hi

Celebrando la sabiduría de un pueblo que convirtió el alimento en medicina para el corazón

📍Tōkyō | 23 de marzo

En el archipiélago japonés, donde las estaciones dictan no solo el paisaje sino también el menú, existe un secreto dorado para combatir el agotamiento. No se trata de una pócima moderna, sino de un arte centenario que transforma simples vegetales y mariscos en bocados de luz: la Tempura.

Cada 23 de mes, y con especial énfasis este 23 de julio, Japón celebra el Día de la Tempura. Una fecha que nació bajo el sol abrasador del Taisho (el período más caluroso del año) como un recordatorio de que, para vencer al cansancio, el cuerpo necesita energía, sabor y tradición.

Tres Pilares contra el Verano

La sabiduría popular japonesa ha erigido tres grandes murallas gastronómicas para protegerse del natsubate (el cansancio estival). El 23 de julio se une así a una tríada sagrada:

1. Día de la Tempura (23 de julio)

2. Doyō no Ushi no Hi (Día de la Anguila, alrededor del 20 de julio)

3. Día de la Yakiniku (Día de la Carne Asada, 29 de agosto)

Juntos, estos días forman los «Tres Grandes Aniversarios para Prevenir el Agotamiento», recordándonos que el autocuidado comienza en la mesa.

De Portugal a las Calles de Edo: Una Etimología con Sabor

Aunque hoy la consideramos la esencia de la cocina japonesa, la tempura es un hermoso testimonio del intercambio cultural.

• El Origen: Se cree que la palabra proviene del portugués temperar (sazonar) o tempero (condimento), traída por misioneros y comerciantes en el siglo XVI.

• La Transformación: Lo que comenzó en Nagasaki como una fritura pesada con manteca de cerdo, evolucionó al llegar a Edo (el antiguo Tokio). Allí se refinó hasta convertirse en uno de los «Edo no Sanmi» (los tres sabores de Edo), junto al sushi y el soba.

• El Arte del Kanji: El nombre 天麩羅 es casi poético:

• 天 (Ten): El cielo o la parte superior del aceite.

• 麩 (Fu): El trigo que flota suavemente.

• 羅 (Ra): Una gasa de seda fina, como la capa ligera y crujiente que envuelve el alimento.

Mucho más que «Fritura»

Lo que hace a la tempura especial no es solo el aceite, sino la técnica del vapor. Al sumergir el ingrediente en la mezcla de harina y agua fría, la alta temperatura del aceite cocina el interior mediante el vapor atrapado, manteniendo la jugosidad del camarón o la frescura de la verdura de estación.

Es, en esencia, un equilibrio perfecto entre la potencia del fuego y la delicadeza del agua.

📌 En síntesis

Celebrar el Día del Tempura es más que disfrutar de un bocado crujiente; es participar en un ritual de resistencia cultural. Es recordar que, en Japón, la comida es la primera línea de defensa contra el clima y una forma de honrar el paso de las estaciones.

Guía de etiqueta sobre cómo comer tempura correctamente



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