Académica extranjera califica al bentō como “símbolo de opresión y patriarcado”­

📍Tokyo | 24 de marzo

Una intensa controversia ha estallado en las plataformas digitales japonesas tras la viralización de un video en el que una profesora extranjera, especialista en estudios de género, lanza una dura crítica contra el bentō, la tradicional caja de almuerzo japonesa.

En sus declaraciones, la académica sostiene que esta práctica culinaria no es simplemente una comida, sino una herramienta de “imperio, opresión, patriarcado y nacionalismo”. Según su perspectiva, la elaboración meticulosa y la estética del bentō refuerzan roles de género regresivos y una presión social ligada a la identidad nacional.

Reacciones en la red: Entre el afecto y la academia

La respuesta de la comunidad digital no se hizo esperar, generando un choque de visiones que ha trascendido fronteras:

• Defensa cultural: Miles de usuarios japoneses y residentes extranjeros han salido en defensa del bentō, calificándolo como una expresión de amor y cuidado (omotenashi). Argumentan que preparar un bentō es un acto de dedicación hacia los hijos o la pareja, lejos de las etiquetas políticas sugeridas.

• Crítica al discurso académico: Muchos internautas critican lo que consideran una «sobreintelectualización» de una costumbre cotidiana. «Es un almuerzo, no un manifiesto político», comentaba un usuario en X (antes Twitter).

• Tensiones interculturales: El debate ha reavivado el roce entre las teorías críticas occidentales y las realidades culturales del Japón contemporáneo, cuestionando si es válido juzgar prácticas locales bajo prismas sociológicos externos.

El bentō bajo la lupa social

Para muchos en Japón, el bentō representa la identidad familiar. Sin embargo, la académica insiste en que la presión por crear cajas visualmente perfectas (como el kyaraben) recae desproporcionadamente sobre las mujeres, vinculando la eficiencia doméstica con el orgullo nacional.

Este incidente subraya la creciente sensibilidad en Japón ante las críticas externas sobre sus tradiciones, en un momento donde la globalización y las redes sociales ponen cualquier aspecto de la vida diaria bajo el microscopio del análisis global.











Anexo

El bentō y el riesgo del «abismo interpretativo» para la comunidad extranjera



La reciente controversia sobre el bentō y sus supuestas connotaciones de «opresión» ha dejado un sabor amargo que va más allá de un simple debate académico en redes sociales. Lo que parece una crítica aislada desde la teoría de género corre el riesgo de convertirse en un estigma para la comunidad extranjera residente en Japón: el de la desconexión cultural.





El choque entre el «análisis» y la «vivencia»

Para el ciudadano japonés promedio, el bentō es un lenguaje silencioso. Es el esfuerzo de despertarse 30 minutos antes para que un hijo sienta el apoyo familiar en la escuela. Cuando una voz externa etiqueta este acto como «nacionalismo» o «patriarcado», no solo ataca una tradición, sino que invalida el esfuerzo emocional de millones de personas.

Para los extranjeros que vivimos y trabajamos aquí, este tipo de declaraciones extremas genera un efecto secundario peligroso: refuerza la idea del «Gaijin que no entiende».

El peligro de la generalización

El riesgo para la imagen del residente extranjero es doble:

1. La percepción de arrogancia: Existe el peligro de que se perciba que los extranjeros llegamos a Japón no a integrarnos, sino a «corregir» la cultura local bajo prismas ideológicos ajenos.

2. El retroceso en la integración: Muchos extranjeros preparan bentōs con el mismo orgullo y dedicación que sus vecinos japoneses. Ver su esfuerzo etiquetado como «opresión» crea una barrera invisible que dificulta el entendimiento mutuo.

¿Crítica necesaria o ruido digital?

Si bien es cierto que Japón enfrenta retos reales en materia de equidad de género y presión social, elegir el bentō —un símbolo de afecto cotidiano— como el «enemigo» parece más un ejercicio de provocación que de construcción social.

La libertad académica es vital, pero en un contexto intercultural, la empatía debe preceder al análisis. Si la comunidad extranjera desea ser escuchada en sus críticas legítimas hacia la sociedad japonesa, primero debe demostrar que es capaz de respetar aquello que los japoneses consideran sagrado en su intimidad familiar.

El equilibrio es frágil: Una caja de madera o plástico con arroz y vegetales no debería ser un campo de batalla ideológico, sino un puente de entendimiento.

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