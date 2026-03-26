[ neage ] Inflación en el tazón

Toyo Suisan anuncia incremento de precios en «Akai Kitsune» y «Midori no Tanuki»

Tokyo | 26 de marzo

El gigante de la alimentación Toyo Suisan Kaisha, Ltd. anunció este jueves 26 de marzo que procederá a un ajuste al alza en los precios de aproximadamente 120 productos, incluyendo sus icónicas líneas de fideos instantáneos y wontons. La medida entrará en vigor a partir de los envíos de julio de 2026.

El impacto en el bolsillo del consumidor

La empresa justificó la decisión citando el incremento sostenido en los costos de materias primas, energía y los crecientes gastos de logística. Según el comunicado oficial, los precios de venta sugeridos (excluyendo impuestos) subirán entre un 4% y un 11%.

Para los productos de «precio abierto» (donde el minorista suele fijar el margen), se espera un incremento estándar del 10%.

Nuevos precios de referencia

Los productos más emblemáticos de la marca verán los siguientes cambios en sus etiquetas:

Producto Precio Actual (Sin IVA) Nuevo Precio (Julio 2026) Akai Kitsune / Midori no Tanuki (Tamaño regular) 236 yenes 248 yenes Serie «Oshi no Ippai» 333 yenes 368 yenes

Contexto del Mercado: Este movimiento de Toyo Suisan no es un caso aislado. La industria alimentaria japonesa continúa enfrentando una presión deflacionaria interna frente a costos globales al alza, lo que obliga a las grandes marcas a trasladar parte del costo al consumidor final para mantener los estándares de calidad.

Este ajuste marca un punto de inflexión para los consumidores que dependen de estos productos básicos, conocidos popularmente por su rapidez y bajo costo. Mientras el «soba» y el «udon» instantáneos suben de precio, el sector analiza si la competencia seguirá los mismos pasos durante el tercer trimestre del año.

Anexo

El «Efecto Dominó» en la industria del Ramen Instantáneo

1. La presión sobre Nissin Foods

Nissin, el líder indiscutible con su línea Cup Noodle, suele ser el que marca el paso o el primero en reaccionar. Históricamente, si Toyo Suisan (Maruchan) sube precios para absorber costos logísticos, Nissin tiende a seguir la misma estrategia en un plazo de 3 a 6 meses. Esto se debe a que comparten la misma cadena de suministro de trigo importado y costos de combustible para la distribución en Japón.

2. La batalla por el «Value for Money»

Toyo Suisan ha posicionado a Akai Kitsune y Midori no Tanuki como opciones ligeramente más tradicionales y económicas que las líneas premium de Nissin. Con el nuevo precio de 248 yenes, la brecha con las marcas blancas (Private Brands) de supermercados como Aeon (TopValu) o 7-Eleven se ensancha.

Riesgo: Los consumidores con presupuestos ajustados podrían migrar hacia las marcas de los supermercados que mantienen precios por debajo de los 150-180 yenes.

3. El factor de la «Reducción Silenciosa» (Shrinkflation)

A diferencia de años anteriores donde las empresas reducían el tamaño del envase o la cantidad de tempura para no subir el precio, la tendencia de 2026 parece ser el ajuste directo en el precio sugerido. Esto indica que el margen de maniobra para reducir ingredientes ha llegado a su límite técnico; los consumidores prefieren pagar 12 yenes más a recibir menos producto.

Comparativa de Posicionamiento

Nissin: Se enfocará probablemente en «Premiumización» (lanzar versiones con más proteína o ingredientes gourmet) para justificar precios por encima de los 250-300 yenes.

Toyo Suisan: Intentará fidelizar a través de campañas de temporada, pero su rentabilidad dependerá de que el volumen de ventas no caiga drásticamente tras la barrera psicológica de los 240 yenes.

Dato Clave: En Japón, el aumento de los costos de la harina y el aceite de palma (importados) sigue siendo el principal motor de esta inflación alimentaria, sumado a la escasez de mano de obra en el sector transporte.

Términos Clave de la Noticia

Kanji (Término) Rōmaji Desglose de Kanji (Significado individual) Significado del Término Completo 東洋水産 Tōyō Suisan 東 (Oriente) + 洋 (Océano) + 水 (Agua) + 産(Producción) Toyo Suisan (Nombre de la empresa, «Productos Marinos del Oriente») 赤いきつね Akai Kitsune 赤 (Rojo) + きつね (Zorro/Udon con tofu frito) Akai Kitsune (Marca de Udon. El zorro rojo es su mascota) 緑のたぬき Midori no Tanuki 緑 (Verde) + たぬき (Tanuki/Soba con tempura) Midori no Tanuki (Marca de Soba. El tanuki verde es su mascota) 品目 Hinmoku 品 (Artículo/Producto) + 目 (Índice/Clase) Artículos / Ítems (Referido a la variedad de productos) 値上げ Neage 値 (Precio/Valor) + 上げ (Subida/Aumento) Aumento de precios (Subida del costo final) 納品分 Nōhinbun 納 (Entrega/Pago) + 品 (Producto) + 分(Parte/Porción) Entregas / Envíos (Productos entregados en una fecha específica) 原材料費 Genzairyōhi 原 (Original) + 材 (Material) + 料(Ingrediente) + 費 (Costo) Costo de materias primas (Ingredientes básicos) 物流費 Butsuryūhi 物 (Cosa) + 流 (Flujo/Corriente) + 費 (Costo) Costo de logística (Transporte y distribución) 高騰 Kōtō 高 (Alto) + 騰 (Subir/Saltar) Aumento brusco / Escalada (Subida rápida de costos) 希望小売価格 Kibō Kōri Kakaku 希望 (Deseo/Esperanza) + 小売 (Venta al por menor) + 価格 (Precio) Precio de venta al público sugerido (PVPR) 税抜き Zeinuki 税 (Impuesto) + 抜き (Sin/Excluyendo) Sin impuestos (Precio base antes del IVA/Consumo) オープン価格 Ōpun Kakaku オープン (Open/Abierto) + 価格 (Precio) Precio abierto (El minorista fija el precio final)

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