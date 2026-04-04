[tenkiyohō] sábado 4 de abril

Frente activo golpea Japón: lluvias, ráfagas de viento y descenso térmico afectan la movilidad nacional

📍Tōkyō | 4 de abril

Este sábado, Japón enfrenta el paso de un frente activo acompañado de un sistema de baja presión, lo que está generando lluvias extensas desde Okinawa hasta Hokkaido. La situación es particularmente delicada en el lado del Pacífico, donde podrían registrarse precipitaciones de nivel de alerta (警報級の大雨).

Además, se advierte sobre:

⚠️ Posibles deslizamientos de tierra (土砂災害)

⚠️ Inundaciones en zonas bajas

⚠️ Crecida de ríos

⚠️ Fuertes vientos que pueden afectar el transporte

🇯🇵 Pronóstico por regiones

🌴 Okinawa

Naha (那覇): 🌧️⛅ 26°C / 22°C — 💯 100% lluvia

➡️ Lluvias intensas desde la mañana, ambiente cálido y húmedo.

🌋 Kyushu

Fukuoka (福岡): 🌧️⛅ 21°C / 15°C — 60%

Kagoshima (鹿児島): 🌧️☁️ 21°C / 18°C — 90%

➡️ Lluvias frecuentes, con algunos momentos de mejora parcial.

🌺 Shikoku

Kochi (高知): 🌧️⛅ 20°C / 15°C — 💯 100%

➡️ Región especialmente afectada por lluvias intensas.

🏯 Kansai

Osaka (大阪): 🌧️☁️ 18°C / 14°C — 90%

➡️ Jornada gris, lluvias persistentes y ambiente fresco.

🏙️ Tokai

Nagoya (名古屋): 🌧️ 19°C / 14°C — 90%

➡️ Lluvias constantes durante gran parte del día.

🏞️ Chugoku

Hiroshima (広島): 🌧️☁️ 19°C / 13°C — 💯 100%

➡️ Alta probabilidad de lluvias continuas.

🌊 Hokuriku

Kanazawa (金沢): 🌧️☁️ 19°C / 11°C — 80%

➡️ Lluvias intermitentes, cielo mayormente cubierto.

🗼 Kanto

Tokyo (東京): 🌧️☁️ 17°C / 12°C — 90%

➡️ Lluvias desde el mediodía, con sensación fresca.

🌾 Tohoku

Sendai (仙台): 🌧️☁️ 16°C / 6°C — 80%

➡️ Lluvias extendiéndose durante la tarde.

❄️ Hokkaido

Sapporo (札幌): 🌧️☁️ 15°C / 6°C — 60%

Kushiro (釧路): 🌧️☁️ 8°C / -2°C — 90%

➡️ Lluvias hacia la noche, temperaturas bajas, posible sensación invernal.

⚠️ Claves del día (impacto real)

🌧️ Lluvias generalizadas en casi todo el país

💨 Rachas de viento fuertes (暴風) desde Kyushu hasta Tohoku

🚆 Posibles retrasos en trenes y transporte

🌊 Riesgo de acumulación de agua en zonas urbanas

🧠 Consejos prácticos para hoy

☂️ Lleva paraguas resistente (no uno barato, hoy sí lo vas a necesitar)

👟 Evita calzado que se moje fácilmente

🚆 Revisa apps de transporte antes de salir

🏠 Evita zonas cercanas a ríos o laderas inestables

📱 Activa alertas meteorológicas en tu móvil

©2026 NoticiasNippon